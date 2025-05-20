賴總統執政周年 馬英九：美國已懷疑賴政府治國能力

賴總統就職已滿周年，前總統馬英九指出，美國已開始懷疑賴政府治國能力，他也呼籲賴總統在美國與大陸之間保持適度平衡，依循「憲法」與」「兩岸人民關係條例」的規定，在「九二共識，一中各表」的基礎上，恢復與大陸的各項往來。

馬英九20日上午參加文化大學國家發展與中國大陸研究所和馬英九基金會合辦的賴政府執政一周年研討會，他在致詞時表示，賴清德總統就任已經一年了，去年原本帶著期許與祝福，希望他可以讓台灣從此更加團結穩定。「但是一年下來我們都失望了」，看到的是他做了很多覆議、釋憲、罷免內鬥這些負面的動作不斷的上演，「讓人感到十分的痛心」。

馬英九還提到，當美國總統川普發動全球關稅戰的時候，行政院長卻是只會請國人安心睡覺，面對台灣產業受美方高額關稅影響，乃至於台幣升值之後，又在經濟部毫無把關的情況下，任由我們的護國神山台積電公司搬到美國去，這對於民心士氣都有很大的衝擊。而政府事先居然完全沒有評估它的後果，事後更無力應對。他質疑，「賴政府真的在執政嗎？人民還能真的安心睡覺嗎？」

針對賴總統的兩岸論述，馬英九批評賴總統就任後提出新兩國論，背離了中華民國憲法跟兩岸人民關係條例的規定，包括境外敵對勢力、脫中入北，嚴格限制兩岸交流，否定漢族人口等去中國化的荒唐動作。

特別是最近教育部長稱聲稱要禁止兩岸學生交流，馬英九批評，這是使台灣與中國大陸斷絕往來的荒誕政策，既違反憲法，又不符民情，除了傷害兩岸人民感情，又明顯造成兩岸關係更為緊張。

馬英九援引美國外交政策期刊最近一篇文章，認為川普應該約束台灣（Trump should rain in Taiwan）。這篇文章直接指出賴清德總統對大陸的政治措辭過於挑釁，容易造成台海風險，他因此建議川普要管一管台灣，馬英九說，「我們的總統居然被美國學者數落說是需要管教的，這真是最大的羞辱」。

這兩位美國學者還建議：若美國希望穩定台海情勢，不能只是譴責北京當局打壓，更要對台灣不當政策設下紅線，才能遏制賴政府在台獨議題上採取步步進逼的「切香腸戰術」（Salami Slicing）。同時建議台灣應該重拾兩岸雙方「一中各表」的共識，向大陸換取交涉空間。

馬英九指，這篇文章強烈顯示，美國已經開始懷疑賴政府的治國能力了，這是過去從未出現過的現象與警訊，不可輕忽。他喊話賴總統目前應當冷靜下來，停止採取有害台灣的「抗中」路線，不要讓台灣繼續深陷險境而又得不到國際社會的支持。

馬英九最後提出三點建議，首先呼籲賴總統在美國與大陸之間保持適度的平衡，依循憲法與兩岸人民關係條例的規定，在九二共識一中各表基礎上恢復與大陸的各項往來，以確保人民安全福祉與權益。他表示自己特別注意到賴總統最近在兩岸談話上有些調整，也釋出解決兩岸僵局的彈性善意，「我希望賴總統能持續這樣的態度，這樣才是兩岸之福」。

再者馬英九建議，今年是我國中華民國對日抗戰勝利與台灣光復的80周年，中央政府應該要有紀念與追思的活動，他強調賴總統不能只有紀念歐戰勝利而不提中華民國，尤其是台灣人民浴血抗日的歷史。台灣人民從1895年到1945年被日本高壓統治了50年的血淚歷史，「賴總統難道就忘記了嗎？我們豈可裝聾作啞，這不是一位中華民國總統應該有的態度」。

最後他喊話，面對國內外艱難局的局勢，賴總統應該立即停止鬥爭，不要再推動會激化社會對立的大罷免，以國家為念、以人民為念與在野黨真誠合作，積極推動富國利民的政策。他表示，自己當過八年總統，深知當總統的辛苦與不易，也能理解賴總統面對各種壓力與挑戰，「為了國家，為了百姓，也為了賴總統自己未來的歷史定位，我希望賴總統能夠有所改變，修正調整政策」，他願為賴總統祝福，希望未來兩岸和平國家富強，如此才是國家之幸，百姓之福。