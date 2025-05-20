洪奇昌提建言…穩定兩岸 展現戰略定力護和平

賴清德總統就任將滿周年，民進黨創黨工作小組成員、海基會前董事長洪奇昌指出，面臨美國總統川普關稅政策帶來全球經濟與金融的震盪，賴政府的積極負責反應與行動值得肯定，但社會大眾對美台未來經貿關係及台灣未來經濟發展仍充滿相當不確定性和疑慮，而近日台幣對美元匯率的大幅升值的趨勢，也是社會關注的重大議題。

洪奇昌表示，台美七十年來在國家安全和經濟發展上都是緊密合作的夥伴，然而在當前巨變形勢下，台灣政府已難再以印太戰略架構與安全事務上「負責任的參與者」及「民主同盟夥伴」自居；而是必須在台海軍事安全上負起川普政府認為該承擔的角色與責任，包括提高國防支出到ＧＤＰ的五％以上，提升防衛能力及增加購買必要的軍備。

高科技產業上，洪奇昌指出，台積電等相關企業多年努力建構具全球競爭力的供應鏈，卻被川普政府視為台灣對美的「產業偷竊」，面對川普多次無理的宣示性談話，賴政府必須結合整體社會、產業及朝野政治力量，明確在美台經貿談判中站穩立場、捍衛國家經濟利益，尤其是護國神山半導體產業的企業利益。

洪奇昌認為，川普帶來的國際政治劇變與經貿震盪至少四年，台灣要維繫國家發展及政治穩定，必須更加強化固有的兩大支柱：包括全方位加速產業轉型，在智慧、數位、資訊及資安、ＡＩ等增強產業競爭優勢；其次是持續維繫穩定和平的兩岸關係。

就產業和勞工政策，洪奇昌認為政府應主動擴大財政工具、適時提出有效協助、獎勵及輔導企業轉型並輔助失業勞工權益。加大全球布局，分散美國關稅衝擊。並持續加大國家重要基礎建設的投資，適時檢視法規鬆綁，特別是能源（包括新型核能發電）、綠電相關領域。

在維繫穩定和平的兩岸關係方面，洪奇昌表示，我須慎防任何灰色衝突、導致擦槍走火或彼此誤判可能。鑑於川普在俄烏戰爭中偏袒侵略者俄羅斯，反指責烏克蘭，台灣必須一面應對中共不斷軍事壓力測試及灰色地帶侵擾，同時要避免被川普批評為台海和平的挑釁者。

面對當前川普主導的美中戰略競爭升溫，他建議賴總統更應展現維護台海和平現況的決心和戰略定力，預防並克制可能的衝突，展現緩和、穩定台海和平的積極負責態度。