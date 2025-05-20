外媒看賴總統…性格固執 即興言論易引發危機

賴清德總統去年一月當選以來，外媒聚焦其兩岸、對美外交、國防，及朝小野大下，他如何發揮政治智慧來和在野黨競合。在外媒報導中，常不約而同提及他的「頑固」性格，並點出如今其身分已是台灣的總統，可能必須展現若干彈性與靈活度。

國防部長顧立雄三月曾在和國內外媒體茶敘時說，國際局勢變化快速且詭譎，台灣也深刻體認國際政治不能只談價值，卻不談國家利益，美國也看重自身國家利益。

彭博資訊報導說，顧立雄這番話顯示，台灣與其他仰賴美國軍事支持來對抗中國大陸的國家面臨急迫性。在目睹烏克蘭總統澤倫斯基二月在白宮和美國總統川普爭執後，這些國家的國安官員，必須制定新策略來應對這位接下來三年多美國的新領袖。

但賴總統在日本經濟新聞與日經亞洲十三日刊登的專訪中，仍敦促各國以「非紅」的全球半導體供應鏈制衡中國的「不公平」貿易。涉外人士指稱，賴總統此時接受日媒專訪，凸顯「緊扣民主陣營共同合作嚇阻單邊行為論述」及「民主陣營敘事」。

而在十二日、即該專訪刊出前一天，美、中共同聲明關稅戰休兵九十天，川普當天在白宮記者會「天外飛來一筆」表示，「（北京）他們已同意開放中國（市場）、全面開放。我認為，這對中國將極好，對我們（美國）也極好；這對統一與和平非常有利」。美國國務院隨即強調對台政策不變。

有外媒在川普第二任快滿月前夕，就在報導中提到他悄悄地改變美國對台立場，即一切向經濟看齊。鑑於他對政治採取的交易或生意至上做法，川普政府對台灣的公開聲明，可能是為了美國、而非台灣的利益，這並不令人意外。

美方有關台灣的言論似乎旨在增加在美、中貿易戰的談判籌碼。川普團隊很可能有人已考慮調整對台立場的所有可能影響，並認為這對美國經濟甚至川普政府有利。台灣只是這場博弈中的一顆棋子。

紐約時報和華爾街日報等外媒也在對賴總統的報導中，透過受訪的支持者及反對者來描述其個性，特別是固執或頑固（stubborn、dogged），或者說堅定（firm）。民進黨台南市黨部前主委潘新傳形容，「對就是對、錯就是錯，他很堅持」。

紐時報導指出，在涉及與中國打交道，處理有風險的細微差別時，賴總統恐不太擅長。他得注意自己有時會發表即興言論的傾向，中國可能加以利用並製造危機。美國智庫外交關係協會研究員塞克斯擔心，賴總統在外交政策與兩岸關係上沒多少經驗，他容易一時口誤予北京可乘之機。

儘管美、中正競逐全球主導地位，但雙方皆不想爆發危機。官員和外交政策專家指出，防止緊張失控將需要中、美、台三方克制，以避免過去反覆出現「挑釁與反應」循環。

華府雖已與前總統蔡英文建立有效關係，但部分美國官員認為，賴總統更傾向在獨立的言論上突破界限。而賴總統的失誤或北京大秀軍事肌肉均可能打破平衡，引發華府斥責賴總統或用展現武力來回應中國。

新加坡國立大學學者莊嘉穎說，賴總統表現出的任何挫折感或失去冷靜，都可能讓中國有機可乘，強化北京將他描繪為「麻煩製造者」的形象，他必須仿效蔡英文的冷靜及戰略做法。