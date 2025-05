新聞眼／賴總統只靠倚美抗中 難帶台灣離險境

現在國際局勢詭譎險惡,比起二○○八年金融海嘯,或二○二○年新冠疫情,有過之而無不及,作為國家元首,賴清德總統的職責是替全體國民指出方向,操舵台灣這艘大船,走出風暴,但在就任滿周年之際,我們卻看不到賴總統有任何新的論述,可以團結鼓舞人心,更遑論提出新的危機因應之道。

賴談台幣升值 沒掌握美國想法

國際險境之一是世界性金融、經濟危機;川普第一任就對全球發起關稅戰,後來雖然遇挫折收斂不少,但是第二任更加激進,影響所及,已成美國兩黨共識的一部分,難以逆轉。

但是賴清德總統在五日發表關於匯率的談話時,仍然強調「台美貿易逆差,主要是長年所累積而成的國際貿易分工結果」,問題這已經不再是美國政府目前思考的重點。

以出口驅動成長的模式,過去是東亞各國經濟發展主要方式,先是日本,接著是四小龍,中國大陸繼之而起,後面還有中南半島諸國,及印度等南方國家,美國過去開放市場,來者不拒,但在享受了五十年的價廉質優的消費品後,如今美國開始認定這是對自己不利的模式,要用關稅政策來糾正。

美國財政部長貝森特四月廿四日在國際金融論壇(IFF)演講指出:「中國以製造業出口為經濟成長驅動的經濟體,將繼續造成與貿易夥伴之間更嚴重的失衡,這不僅對中國自身造成損害,也損害了整個世界。」

現在美國變臉,不承認戰後一手打造的國際經貿秩序,引起了國際驚慌與不滿,新加坡前總理李顯龍就批評美國自私:「美國追求自己的利益優先,其他國家能否受益,不在其考量之內。」現任總理黃循財更對新加坡民眾提出警告:多邊規則的全球化與自由貿易時代已結束,如今進入一個更專制、更危險的階段。

美中對立加劇 我夾中間更危險

國際險境之二,則是安全的風險,尤其是美中之間的對立,不僅沒有消解,反而變本加厲,而台灣更是兩國爭奪中的標的。

集體安全原本是西方奉為圭臬的準則,而北約更是具體展現了「我為人人,人人為我」(one for all and all for one)的精神,但是川普在第一任就拒絕重申這個承諾,還稱國防經費沒有達到GDP百分之二的國家,不值得美國出兵防衛,在第二任一開始,擺明不願援助烏克蘭,更讓歐洲國家寒心。

德國基民盟黨魁梅爾茨在二月勝選後表示,他對美國「沒有任何幻想」,因為川普政府並不太關心歐洲的命運,他補充說:「我的首要任務絕對是盡快加強歐洲,以便我們能夠真正實現擺脫美國的獨立。」

任何有智慧的國家領導人都看得出來,川普並不珍惜盟友,為了美國利益,他一概可以割捨,但賴清德總統上任後,一直還強調在拜登時期的舊主張,要堅決地站在民主陣營,甚至最近在出席「歐戰勝利八十周年紀念茶會」時還表示,台灣與歐洲正共同面對新極權集團的威脅,全世界熱愛自由的人們與國家此時此刻務必要一起合作,讓侵略者的野心毫無可趁之機。

無須討好北京 也沒必要對著幹

台灣向來自比烏克蘭,問題是,歐洲各國的確是堅定的與烏克蘭站在一起,但是美國並沒有,這無法改善烏克蘭的處境,現在烏克蘭國土喪失五分之一,美國還強逼它要與俄羅斯談停火,國際政治的現實主導一切,口號是無法救國的。

烏克蘭的國際兩難是,介於西方與俄羅斯的勢力範圍之間,俄羅斯不能容許它加入北約,但是北約東擴又是以烏克蘭為橋頭堡;同樣的,北京可以容忍台灣以現狀存續,但絕不能容忍它獨立分離,所以台灣不要沖昏頭,認為有西方國家支持,可以與北京對著幹,而忘記了對自己安全的最大威脅在那裡。

身為中華民國的元首,賴清德當然無須對北京卑躬屈膝,討好北京,但是也沒有必要去激怒北京,作為負責任的國家元首,要記取烏克蘭的教訓。