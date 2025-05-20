新聞眼／賴總統只靠倚美抗中 難帶台灣離險境

現在國際局勢詭譎險惡，比起二○○八年金融海嘯，或二○二○年新冠疫情，有過之而無不及，作為國家元首，賴清德總統的職責是替全體國民指出方向，操舵台灣這艘大船，走出風暴，但在就任滿周年之際，我們卻看不到賴總統有任何新的論述，可以團結鼓舞人心，更遑論提出新的危機因應之道。

賴談台幣升值 沒掌握美國想法

國際險境之一是世界性金融、經濟危機；川普第一任就對全球發起關稅戰，後來雖然遇挫折收斂不少，但是第二任更加激進，影響所及，已成美國兩黨共識的一部分，難以逆轉。

但是賴清德總統在五日發表關於匯率的談話時，仍然強調「台美貿易逆差，主要是長年所累積而成的國際貿易分工結果」，問題這已經不再是美國政府目前思考的重點。

以出口驅動成長的模式，過去是東亞各國經濟發展主要方式，先是日本，接著是四小龍，中國大陸繼之而起，後面還有中南半島諸國，及印度等南方國家，美國過去開放市場，來者不拒，但在享受了五十年的價廉質優的消費品後，如今美國開始認定這是對自己不利的模式，要用關稅政策來糾正。

美國財政部長貝森特四月廿四日在國際金融論壇（ＩＦＦ）演講指出：「中國以製造業出口為經濟成長驅動的經濟體，將繼續造成與貿易夥伴之間更嚴重的失衡，這不僅對中國自身造成損害，也損害了整個世界。」

現在美國變臉，不承認戰後一手打造的國際經貿秩序，引起了國際驚慌與不滿，新加坡前總理李顯龍就批評美國自私：「美國追求自己的利益優先，其他國家能否受益，不在其考量之內。」現任總理黃循財更對新加坡民眾提出警告：多邊規則的全球化與自由貿易時代已結束，如今進入一個更專制、更危險的階段。

美中對立加劇 我夾中間更危險

國際險境之二，則是安全的風險，尤其是美中之間的對立，不僅沒有消解，反而變本加厲，而台灣更是兩國爭奪中的標的。

集體安全原本是西方奉為圭臬的準則，而北約更是具體展現了「我為人人，人人為我」（one for all and all for one）的精神，但是川普在第一任就拒絕重申這個承諾，還稱國防經費沒有達到ＧＤＰ百分之二的國家，不值得美國出兵防衛，在第二任一開始，擺明不願援助烏克蘭，更讓歐洲國家寒心。

德國基民盟黨魁梅爾茨在二月勝選後表示，他對美國「沒有任何幻想」，因為川普政府並不太關心歐洲的命運，他補充說：「我的首要任務絕對是盡快加強歐洲，以便我們能夠真正實現擺脫美國的獨立。」

任何有智慧的國家領導人都看得出來，川普並不珍惜盟友，為了美國利益，他一概可以割捨，但賴清德總統上任後，一直還強調在拜登時期的舊主張，要堅決地站在民主陣營，甚至最近在出席「歐戰勝利八十周年紀念茶會」時還表示，台灣與歐洲正共同面對新極權集團的威脅，全世界熱愛自由的人們與國家此時此刻務必要一起合作，讓侵略者的野心毫無可趁之機。

無須討好北京 也沒必要對著幹

台灣向來自比烏克蘭，問題是，歐洲各國的確是堅定的與烏克蘭站在一起，但是美國並沒有，這無法改善烏克蘭的處境，現在烏克蘭國土喪失五分之一，美國還強逼它要與俄羅斯談停火，國際政治的現實主導一切，口號是無法救國的。

烏克蘭的國際兩難是，介於西方與俄羅斯的勢力範圍之間，俄羅斯不能容許它加入北約，但是北約東擴又是以烏克蘭為橋頭堡；同樣的，北京可以容忍台灣以現狀存續，但絕不能容忍它獨立分離，所以台灣不要沖昏頭，認為有西方國家支持，可以與北京對著幹，而忘記了對自己安全的最大威脅在那裡。

身為中華民國的元首，賴清德當然無須對北京卑躬屈膝，討好北京，但是也沒有必要去激怒北京，作為負責任的國家元首，要記取烏克蘭的教訓。