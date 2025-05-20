入行50年僅見 蘇起：美國式微 台海情勢進險局

賴清德政府執政周年前夕，國安會前秘書長蘇起日前在連胡會廿周年座談會上談到美中台和台海情勢。蘇起說，廿年前是一個高點，現在走到最低點，是他「入行五十年」來從未見過局面，用變局已不足形容，而是「險局」。

蘇起指出，他以美方資料為基礎，軍事上不僅兩岸早失衡，美國已不可能來救台灣，已是「力不如人」，再加上「東升西降」、川普對情報機構、援外機構的裁員等「自殘」做法，也已是「勢不如人」。

就「理不如人」的部分，蘇起說一九九○年代自己非常相信台灣民主，覺得這是中國人的第一步，可現在他覺得台灣民主「太爛」，完全就是「獨裁」。經濟上，一九九八年金融風暴時，台灣GDP與南韓相當，但現在南韓是台灣的兩倍半，這是因為相較台灣，南韓的政治鬥爭沒有影響經濟與國家定位，「所以我們這個制度不是好民主」。

蘇起強調，台灣的利基已全部消失，台積電「慢慢要走了」，且亞利桑那州長郝愷悌訪台時把Cluster（群聚）全部找來請去（美國），所以屆時要掏空台灣。至於我方國安會、外交部去接觸美國都「按錯鈕」，還在找民主黨以前的官員，所以美方「沒有關愛的眼神」，國際友人的幫忙也都沒了。

就領導人特質，蘇起直言「台獨領導人一代不如一代」，李登輝是老謀深算，說了不做（來不及）；陳水扁橫衝直撞，反而促成了連胡會，但起碼在連胡會之前，陳水扁還有胸襟表示祝福（連戰訪陸）。他以「女王」形容蔡，而蔡厲害在從李那邊學到凡事要先跟美國溝通；從陳水扁處學到凡事絕不衝到第一線；從馬英九處學到對內絕不道歉、不讓步。但蔡犯了「重大戰略性錯誤」，以為一切還是順風，「其實風向已經變了」。

對於賴總統，蘇起說，賴沒有李、蔡的國際素養、沒國安經驗、沒班底，「反而明目張膽不加遮掩，就是不夠聰明」。蘇起指，賴此時應整合內部，與大家商量怎麼辦，但是賴抓白（柯文哲）打藍，對大陸沒辦法，「碰到什麼事就打自己小孩」。他說，看不出出路在哪，因為台灣現在漂移了，「我們沒有權力的人在這邊叫，沒有用」。