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全球變局…馬英九籲賴總統 穩定兩岸就不會淪為棋子

聯合報／ 記者陳洛薇／台北報導
全球情勢丕變，前總統馬英九呼籲賴總統穩定兩岸局勢帶領台灣走出當前困境。圖為年初小三通金廈航線航班。圖／聯合報系資料照片
全球情勢丕變，前總統馬英九呼籲賴總統穩定兩岸局勢帶領台灣走出當前困境。圖為年初小三通金廈航線航班。圖／聯合報系資料照片

賴清德總統執政一周年，全球情勢丕變，台灣也面臨挑戰。前總統馬英九呼籲，賴總統能否帶領台灣走出當前困境，攸關二千三百萬台灣人民的前途與生命財產的安全，關鍵在賴總統能否有效處理台灣、大陸以及台灣、美國之間的雙邊關係，希望賴冷靜下來，捐棄成見，審慎思考，停止推動撕裂社會的「大罷免」，邀集朝野政黨領袖與社會賢達召開國是會議。

籲賴遵循憲法 不可以獨斷獨行

馬英九認為，台灣目前最需要團結，最不需要對立；最需要合作，最不需要對抗，這樣才能做到全民眾志成城，一致對外，穩定台灣當前瀕危的情勢。

馬英九提醒，賴總統應該遵循憲法、兩岸人民關係條例的規定，穩定兩岸局勢，安定民心士氣，才能有效因應當前的國際變局，不可自以為是、獨斷獨行，違背國內渴望兩岸和平與台灣安定的廣大民意，否則將對台灣內部的團結以及我國未來的國際處境與兩岸關係，造成不可逆料的嚴重傷害。

馬英九表示，目前中華民國在國際與兩岸的處境上，不容許賴政府一面倒押注在美國，面對國際局勢的變幻莫測，雞蛋不能都放在同一個籃子，過度傾向任何一方都不是明智之舉，必須保有自己手上的籌碼與空間，最重要的是維持兩岸關係和平穩定發展，台灣就不會淪為強權大國博弈的棋子，一旦兩岸兵戎相見，不論如何對兩岸必然都是大大的不利，雙方要能夠求同存異，而非只是一味對抗，尤其是軍事對抗，萬萬不可。

馬提執政經驗 非事事對美讓步

回顧八年執政經驗，馬英九說，他曾與美國進行多次有效的溝通，並非任何議題都讓步，例如堅持前往南沙太平島訪視固有領土，推動「南海和平倡議」，堅守國家主權與立場，最後都獲得美國尊重。在與美國保持友好關係的同時，也能與大陸當局和平交流彼此的經濟與文化事務。當我們與大陸關係能有和平友善的發展，美國也會更加尊重我們。反觀賴清德常激化兩岸對立，提出「新兩國論」等冒進的台獨路線，導致中共多次圍台軍演，美國已有學者要求川普「控管」一下賴政府，可見賴總統的作風不但傷害兩岸關係，也大大有害台美長期互信。

馬英九指出，今年四月初，美國總統川普宣布將對台灣產品課徵三十二％的進口關稅，前一晚行政院長卓榮泰竟說「大家可以安心睡覺了！」但事後居然說看到台灣被課徵三十二％關稅時「差點昏倒」。代表這個賴政府的高官實在是昏庸無能到家了！賴政府目前跟中國大陸已經沒有溝通管道了，如果連跟美國溝通管道也出現這麼大的誤差，台灣的處境還能想像嗎？恐怕真的是很危險。

盼賴團結國人 別重蹈獨裁覆轍

針對賴總統提出「賴十七條」國安因應策略，馬英九指出，一個相信人民智慧與能力的政府，才會採取開放與自由的政策，而不是對人民施加各種無謂的限制與干預，回顧中外歷史上的集權或獨裁國家，在作風上往往就是如此，賴總統千萬不可掉以輕心，重蹈覆轍，讓國家不自覺地走上歷史性的錯誤方向。

馬英九質疑，民進黨政府常自詡「亞洲民主自由的燈塔」，如今卻對台灣人民前往大陸交流動輒扣上種種限制，又對不同看法的民眾查水表、或發動網軍側翼攻擊，就如同獨裁國家一般。尤其賴總統用意識形態來扭曲中華民國憲法，將大陸視為「境外敵對勢力」，更完全排除兩岸和平相處的必要性與可能性，不啻將兩岸關係推向非打一仗不可的邊緣。

賴政府執政周年，內外挑戰甚鉅，馬英九再次提醒賴總統，目前政局紛擾，很大原因是賴總統不願意與在野黨溝通合作，導致過去一年施政空轉，毫無建樹，奉勸賴總統，請以民眾為念，謙卑面對占多數民意的國會，並遵守憲法規定，勿再將大陸視為「境外敵對勢力」，協調溝通，減少敵意，增加善意，才能團結國人，也能減少兩岸和解的障礙，保護台灣的安全與福祉。

馬英九 賴清德 大罷免 境外敵對勢力 兩國論

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