520就職周年 勞動部提政績：漲最低工資、穩勞保水位

明天是賴清德總統就職滿一周年，勞動部今天報告四大施政成果，包括提升婦女勞參率、維持勞保基金水位、完備勞工職災保護，以及調漲今年度每月最低工資新台幣2萬8590元等。

為鼓勵企業推動友善育兒職場，勞動部在2024年8月27日修正發布「哺集乳室與托兒設施措施設置標準及經費補助辦法」第4條規定，提高雇主新興建托兒設施之經費補助額度上限，從300萬元提高至500萬元；2024年補助企業設置哺集乳室、托兒設施或措施合計576家，補助金額達2966萬餘元。

為減輕育兒家庭撫育及經濟的壓力，就業保險提供被保險人於育嬰留職停薪期間可領取最長6個月「育嬰留職停薪津貼」，而且雙親同為被保險人時，也可選擇同時或分別請領；2024年至2025年3月請領育嬰留職停薪津貼及2成薪資補助者計11萬7000餘人，其中，男性請領比率由2021年的20%，提升至2025年截至3月的27%。

另勞動部自2020年起連續6年編列預算撥補勞工保險基金計3870億元，其中，在2024年及2025年各編列1300億元（含疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算各100億元）。另在政府撥補及搭配多元投資下，2025年3月底勞工保險基金餘額為1兆1255億元。

為強化勞工退休金制度，勞動部針對勞退舊制工作年資勞工的退休金權益，加強輔導及查核事業單位，要「按月及足額」提撥勞工退休準備金，於2024年足額提撥家數共7萬5000餘家，足額提撥率達99.8%。此外，針對勞退新制的部分，截至2025年3月止，勞退新制全體提繳人數為769萬1364人，自願提繳人數為124萬4524人（占全體提繳人數之16.18％）。

為有效提升國內薪資水準，2024年9月13日核定每月最低工資為2萬8590元，每小時最低工資為190元；自2025年1月1日實施，接續基本工資保障勞工的基本生活，約有257萬名勞工受惠，這也是自2016年以來，連續第9年調漲。

為保障勞工權益，勞動部持續精進勞資爭議調解機制，除強化調解人培訓外，並透過補助地方政府委託民間團體處理勞資爭議調解及提供勞工調解時律師陪同，以達到迅速、有效協助勞工爭取權益。2024年勞動部補助地方政府3,695萬7,300元，處理1萬7,002件勞資爭議。

此外，在協助勞工訴訟部分，勞動部自2009年起，與財團法人法律扶助基金會合作執行法律扶助，截至2025年4月底，已提供逾3萬8000位勞工訴訟扶助，協助勞工爭取近103億元勞動權益；其中，於2024年1月至2025年4月期間，扶助約2300位勞工，爭取4億6700萬元勞動權益。

為督促事業單位預防職場不法侵害、減少職場暴力及職場霸凌等情況發生，「職業安全衛生法」課予雇主落實職場不法侵害預防及處理的義務，勞動部在今年2月21日公告修正「執行職務遭受不法侵害預防指引」（第四版），增訂企業應依規模明定調查小組成員組成、外部專家參與、調查期限及調查過程，宜有勞工代表參與等機制。

另外，近期因應美國對我國課徵關稅可能對產業及就業市場造成的衝擊，勞動部訂定「因應美國對等關稅政策支持勞工安定就業推動要點」，積極規劃支持受影響企業辦訓、減班休息勞工再充電、維持僱用安定、整合型就業服務、鼓勵青年參加政策性產業訓練課程，協助勞工和企業安定就業和僱用的措施及工作項目，各項方案實施時機，將密切關注談判結果及產業動態，適時推動。