賴總統520一周年 談高科技業調整兼顧出口與內需

賴清德總統將於20日（520）當天就職滿一周年，據了解，他將於上午九點半在總統府敞廳舉行執政周年談話記者會，隨後十點半出席台北國際電腦展開幕典禮主持儀式及參展。賴總統520致詞主題為「迎風轉型 穩健前行」，談話聚焦就任第一年如何在挑戰中前行，包括成立三大委員會、應對美國關稅等，也將談對於台灣經濟體質從過於依賴高科技產業出口，調整為兼顧出口與內需。

有關賴總統520行程安排，據悉，賴總統於就職一周年520當日行程，將從上午九點半在總統府敞廳舉行執政周年談話記者會，隨後十點半抵達由外貿協會主辦的台北國際電腦展開幕典禮，與行政院長卓榮泰院長以及經濟部長郭智輝等執政團隊，一起主持儀式並參觀展場。

據了解，520當天下午，總統府以將軍禮歡迎帛琉共和國總統惠恕仁伉儷訪台，並舉辦國宴招待貴客。一整天行程三主軸，執政成績檢視、經貿布局放眼全世界、外交友邦穩固邦誼。

賴總統520致詞題目為「迎風轉型 穩健前行」。談話聚焦就任第一年如何在挑戰中前行，包括成立三大委員會，以及價值外交，出訪太平洋三島國外交任務、應對美國關稅、朝小野大等，365天日復一日在國家前進的路上，挑戰和難關一再出現，但台灣精神就是在困難中展現韌性，危機化為轉機找到立足優勢。

賴總統也將談「布局全球的台灣經濟轉型之路」，預料他將針對台灣經濟體質如何從過於依賴出口逐步調整成多元兼顧，尤其是過於依賴高科技產業出口的經濟成長模式，朝向建立更有競爭力也可以永續的台灣經濟發展模式，兼顧出口與內需。選在執政周年記者會，向國人報告一年成果與未來擘劃，也宣告執政第二年的迎風轉型之路，將穩健步伐持續前行。

另外，有關新北市三峽區北大國小19日發生重大車禍一事，預料賴總統520也將表達關心。總統府發言人郭雅慧19日表示，賴總統聞訊後感到震驚且痛心，並表達高度關切，第一時間指示行政院成立專案小組即時掌握情勢，要求積極協調醫療資源，全力投入救護傷患與協助家屬，協助傷者早日康復，並儘速釐清事故發生原因。