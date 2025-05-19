賴總統明就任1年 趙少康轟綠營「快樂民調」：打敗大罷免就是不信任投票

賴清德總統明就職一周年，本報最新民調顯示，人民對賴清德的不滿意度達53%，是我國5位民選總統就任周年時，人民最不滿意的總統，滿意的比例為37%。中廣前董事長趙少康表示，雖然無法罷免躲在憲法背後的賴清德，但可以把民進黨發動的「大罷免」當作對賴清德的不信任投票。

趙少康指出，賴清德明天就任滿一周年，最近各項民調結果出爐，除了民進黨自己做的「快樂民調」，其他機構的調查結果一致的令人驚訝，大家對賴清德的評價都是不滿意遠高於滿意。

趙少康說，如果他是賴清德，對於自己第一張成績單應該會警惕、反省，但賴清德剛愎自用、擇惡固執，他的下屬才會做出那種完全違反事實的「快樂民調」，做這種一片讚美的民調有什麼意思？只是花錢騙騙自己而已。

趙少康說，民眾可以把民進黨發動的「大罷免」當作對賴清德的不信任投票，利用這次投票當出口，直接表達人民不滿這一年的司法整肅、兩岸緊張、喪權辱國、用肺發電、詐騙橫行、房價高漲。愛台灣，請大家不要只是坐在家裡接電話民調，這樣沒辦法真正給民進黨跟賴清德警告。

趙少康說，罷免民進黨立委吳思瑤、吳沛憶，記得要投「同意」；罷免國民黨立委，記得要投「不同意」，千萬不要不去投票，不去投票就是為虎作倀，不去投票就是支持民進黨的「大罷免」，會讓賴清德更胡作非為，傷害台灣的民主。「如果你對賴清德一年來的表現不滿，就用打敗大罷免給他一點顏色看看。」