快訊

新北三峽北大國小78歲老翁疑駕車暴衝 最新受傷名單曝光

疑高齡汽車駕駛突暴衝...新北三峽北大國小嚴重車禍 4人命危、16人傷

曾涉學歷造假…江雅綺出任駐英公使 民眾黨團酸「假博士」：駐外大崩壞

賴總統明就任1年 趙少康轟綠營「快樂民調」：打敗大罷免就是不信任投票

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
中廣前董事長趙少康。(本報資料照片)
中廣前董事長趙少康。(本報資料照片)

賴清德總統明就職一周年，本報最新民調顯示，人民對賴清德的不滿意度達53%，是我國5位民選總統就任周年時，人民最不滿意的總統，滿意的比例為37%。中廣前董事長趙少康表示，雖然無法罷免躲在憲法背後的賴清德，但可以把民進黨發動的「大罷免」當作對賴清德的不信任投票

趙少康指出，賴清德明天就任滿一周年，最近各項民調結果出爐，除了民進黨自己做的「快樂民調」，其他機構的調查結果一致的令人驚訝，大家對賴清德的評價都是不滿意遠高於滿意。

趙少康說，如果他是賴清德，對於自己第一張成績單應該會警惕、反省，但賴清德剛愎自用、擇惡固執，他的下屬才會做出那種完全違反事實的「快樂民調」，做這種一片讚美的民調有什麼意思？只是花錢騙騙自己而已。

趙少康說，民眾可以把民進黨發動的「大罷免」當作對賴清德的不信任投票，利用這次投票當出口，直接表達人民不滿這一年的司法整肅、兩岸緊張、喪權辱國、用肺發電、詐騙橫行、房價高漲。愛台灣，請大家不要只是坐在家裡接電話民調，這樣沒辦法真正給民進黨跟賴清德警告。

趙少康說，罷免民進黨立委吳思瑤、吳沛憶，記得要投「同意」；罷免國民黨立委，記得要投「不同意」，千萬不要不去投票，不去投票就是為虎作倀，不去投票就是支持民進黨的「大罷免」，會讓賴清德更胡作非為，傷害台灣的民主。「如果你對賴清德一年來的表現不滿，就用打敗大罷免給他一點顏色看看。」

趙少康 賴清德 民進黨 民調 投票 大罷免

延伸閱讀

賴清德「併購說」惹議 藍委轟：台灣價值原來有價格？

影／賴清德就職周年前夕 藍委批「唯一政績」就是清算在野

賴清德併購論喻兩岸關係 林濁水：對台灣不利

賴清德「併購說」比喻兩岸關係　綠：勿斷章取義帶風向

相關新聞

賴總統明就任1年 趙少康轟綠營「快樂民調」：打敗大罷免就是不信任投票

賴清德總統明就職一周年，本報最新民調顯示，人民對賴清德的不滿意度達53%，是我國5位民選總統就任周年時，人民最不滿意的總...

賴清德「併購說」惹議 藍委轟：台灣價值原來有價格？

賴清德總統兩岸「併購說」引發爭議。國民黨立法院黨團首席副書記長羅智強今天批，若是其他人講「併購說」，早被五馬分屍，因為這...

勞動部細數賴總統1年政績 續推尊嚴勞動友善職場

勞動部今天發布新聞稿，細數總統賴清德就職將滿1週年政績，並強調將為「尊嚴勞動，友善職場」持續努力，確保施政方向符合社會發...

賴總統上任一周年 綠色和平：充滿理想但未達減碳目標

賴清德總統上任滿一周年，綠色和平今天發布氣候與能源的政策回顧檢視，以氣候治理、能源轉型兩大面向分析過去一年的成效。綠色和...

影／賴清德就職周年前夕 藍委批「唯一政績」就是清算在野

賴清德總統明天就職周年，國民黨團上午開「賴清德執政周年 施政慘不忍睹！百姓哀鴻遍野！」記者會，國民黨團書記長王鴻薇、首席...

賴清德併購論喻兩岸關係 林濁水：對台灣不利

賴清德總統接受專訪時以「大公司併小公司」比喻兩岸關係。民進黨前立委林濁水認為，與其說要大公司提條件，不如承認台灣獨立對中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。