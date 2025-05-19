勞動部細數賴總統1年政績 續推尊嚴勞動友善職場

勞動部今天發布新聞稿，細數總統賴清德就職將滿1週年政績，並強調將為「尊嚴勞動，友善職場」持續努力，確保施政方向符合社會發展需求，共同推動台灣勞動環境進步。

勞動部列舉4大施政成果。首先是提升婦女勞參率、降低新手爸媽育兒負擔，包含提高雇主新興建托兒設施經費補助額度上限，從新台幣300萬元提高至500萬元，累計去年補助企業設置哺（集）乳室、托兒設施或措施合計576家，補助金額達2966萬餘元。

另外，新手爸媽於育嬰留職停薪期間可領取最長6個月「育嬰留職停薪津貼」，去年至今年3月請領育嬰留職停薪津貼及2成薪資補助者計11萬7000餘人，其中男性請領比率由2021年20%，提升至今年截至3月為27%。

勞動部表示，第二是維持基金水位，確保勞保制度穩健運作，持續挹注公務預算，自2020年起連續6年編列預算撥補勞工保險基金計3870億元，其中在去年及今年各編列1300億元（含疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算各100億元）。

勞動部並加強輔導及查核事業單位，要「按月及足額」提撥勞工退休準備金，去年足額提撥家數共7萬5000餘家，足額提撥率達99.8%；針對勞退新制部分，截至今年3月止，勞退新制全體提繳人數為769萬1364人，自願提繳人數為124萬4524人（占全體提繳人數16.18%）。

勞動部表示，第三則是保障勞工權益。去年9月13日核定每月最低工資為2萬8590元，每小時最低工資為190元，自今年元旦實施，約有257萬名勞工受惠，這也是自2016年以來，連續第9年調漲。

針對勞資爭議，勞動部也補助地方政府委託民間團體處理勞資爭議調解及提供勞工調解時律師陪同，去年勞動部補助地方政府3695萬7300元，處理1萬7002件勞資爭議；另外與財團法人法律扶助基金會合作執行法律扶助，於去年1月至今年4月期間，扶助約2300名勞工，爭取4億6700萬元勞動權益。

另外，勞動部捐助財團法人職業災害及預防重建中心，自去年起提供勞工及投保勞工職業災害保險者申請免費心理諮商服務，截至今年4月底，提供近3500人次心理諮商服務。

最後，勞動部表示，為減少職場霸凌，今年2月21日公告修正「執行職務遭受不法侵害預防指引」，增訂企業應依規模明定調查小組成員組成、外部專家參與、調查期限及調查過程，宜有勞工代表參與等機制。

勞動部指出，近期因應美國對台課徵關稅可能對產業及就業市場造成衝擊，訂定「因應美國對等關稅政策支持勞工安定就業推動要點」，規劃支持受影響企業辦訓、減班休息勞工再充電、維持僱用安定、整合型就業服務、鼓勵青年參加政策性產業訓練課程，協助勞工和企業安定就業和僱用的措施及工作項目。