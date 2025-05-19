賴清德「併購說」惹議 藍委轟：台灣價值原來有價格？

賴清德總統兩岸「併購說」引發爭議。國民黨立法院黨團首席副書記長羅智強今天批，若是其他人講「併購說」，早被五馬分屍，因為這是民進黨定義的典型賣台；國民黨立委吳宗憲則批，原來滿滿台灣價值，可以用價格來衡量？國民黨立委賴士葆也說，把「大公司」定位為敵人，那還怎麼談？

賴清德日前接受網路節目專訪時，以「大公司併小公司」描述兩岸關係，還說出「如果說你要併我的公司，你要提條件啊」等語，引發社會討論。外界也關注，賴清德在美國總統川普拋出「和平統一」之際聊到「併購說」是否有美方壓力，也讓外界認為可以接受統一？

羅智強感嘆，賴清德看來近期慌了，大家才知道原來併吞台灣可以開條件？這真的令人佩服，因為任何一人講如此言論，早就被五馬分屍，這就是民進黨定義的典型賣台，也可能是有美方壓力，只是過去賴自己立場採這麼硬，現在突然大轉彎不怕讓民進黨翻車？尤其近日受訪又說雞蛋不要放同個籃子，不是說不能疑美嗎？現在這樣不是疑美？賴近期真的是不知所云，看來是慌了手腳。

吳宗憲則批，這根本智力測驗，賴清德公開說對岸是「敵對勢力」，現在卻說可以談判，原來抗中保台的盡頭，就是民進黨跟中共坐下來好好談，該言論根本就是在賣台，青鳥、罷團一句話都不敢吭，原來所謂更大的民主，就是為了讓民進黨變成更大的威權政黨，好讓在野黨失去監督制衡，將來再轉個彎，他們就歡天喜地的上桌談判，這樣的台獨價值，誰信？原來滿滿台灣價值，可以用價格來衡量。

賴士葆也說，賴清德把「大公司」定位為敵人，兩個是互不隸屬的公司，那這樣怎麼談？現在還有「賴17條」；他並引用本報最新民調指出，有5成4的人不滿意賴清德處理兩岸關係的表現，大家擔心兩岸要打仗機會越來越高，這並非賴當初所說越來越低。