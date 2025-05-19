賴總統上任一周年 綠色和平：充滿理想但未達減碳目標

賴清德總統上任滿一周年，綠色和平今天發布氣候與能源的政策回顧檢視，以氣候治理、能源轉型兩大面向分析過去一年的成效。綠色和平表示，賴政府在過去一年透過「氣候變遷對策委員會」展現對氣候與能源議題的高度重視，但實際上仍以經濟發展優先、產業至上為主軸，賴總統充滿政治理想，卻未達減碳與能源轉型的目標。

綠色和平專案主任忻儀表示，在氣候治理方面，賴總統強調產業韌性與國安穩定，上任後立即成立「氣候變遷對策委員會」，展現高度政治承諾，並以節能減碳作為政策主軸，推動能源效率提升，全年節電48億度。然而隨著AI產業鏈發展，半導體產業用電增加和能源轉型緩慢，過去一年半導體產業總碳排放量不減反增。

據綠色和平計算，半導體業用電碳排放量從2023年到2024年增加了28萬9742噸，增加1.54% 。此外「氣候變遷因應法」中減碳最關鍵的碳費定價，去年在工商界的壓力下拍板以每公噸300元起徵，與同是先進國家相比的新加坡，碳費金額更是低於一倍，難以成為產業減碳動力。

能源轉型方面，賴總統強調穩定供電、經濟成長優先，但2024年再生能源僅占11.9%，2025年20%目標即將跳票。另近年太陽能的發展，不論屋頂型或地面型都面臨瓶頸，政府也未透過有效政策推動發展。

忻儀指出，賴總統雖曾提及要將光電發展納入國土計畫去整合光電設置區域，卻因為「國土計畫法」延後實施而作罷，而在減煤、增氣的能源規劃下，近年持續設置天然氣接收站與燃氣機組以外，更因為台美外交壓力下，大量增加對美採購天然氣，並共同開發阿拉斯加天然氣，恐讓未來台灣化石燃料占比難以下降。

忻儀認為，賴政府成立「氣候變遷對策委員會」充滿理想，但現實上減碳與再生能源進度並沒有因此而趕上，在全球綠色供應鏈重組與氣候變遷加劇的壓力下，政府應該重新盤點並檢討所有減碳與再生能源發展的政策工具，提高碳費、加嚴用電大戶條款提高產業轉型動力，讓減碳進度不再被經濟發展拖累，經濟成長和碳排放量成長脫鉤，才能順利達成淨零碳排的目標。