賴清德併購論喻兩岸關係 林濁水：對台灣不利

賴清德總統接受專訪時以「大公司併小公司」比喻兩岸關係。民進黨前立委林濁水認為，與其說要大公司提條件，不如承認台灣獨立對中國的好處，否則「併購論」形同不否定併購的正當性，對台灣不利。

針對是否和對岸談判，賴清德在專訪中形容「中國是比較大的公司，台灣是比較小的公司，如果說你（中國）要併我的公司，你要提條件啊！不是台灣來提條件，讓你說要或不要，而且還說，你一定要變成是我的一部分。」

對此，林濁水在臉書指出，賴總統與其提公司併購說要大公司提條件，不如說承認台灣獨立對中國的好處，這正有最好的例子，就是中國以「台商比照外商」訂定台商管理辦法後對中國經濟發展產生的無比重大的貢獻。

林濁水續指，否則，併購論形同不否定併購的正當性，只檢討併購的技術性條件，是避開戰略只講戰術，和備受稱道的「戰略明確」策略互相杆格，對台灣不利。