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賴清德「併購說」比喻兩岸關係　綠：勿斷章取義帶風向

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨立院黨團幹事長吳思瑤。記者黃婉婷／攝影
民進黨立院黨團幹事長吳思瑤。記者黃婉婷／攝影

賴清德總統接受專訪時以「大公司併小公司」比喻兩岸關係，遭藍營批評已開好統一條件。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤批評，在野斷章取義，若看完專訪全文，就能得知總統是要強調兩岸互動對等，藍白不該偏聽、帶風向。

針對是否和對岸談判，賴清德在專訪中形容「中國是比較大的公司，台灣是比較小的公司，如果說你（中國）要併我的公司，你要提條件啊！不是台灣來提條件，讓你說要或不要，而且還說，你一定要變成是我的一部分。」

吳思瑤今天在立法院受訪指出，藍白立委、政治工作者切莫帶風向，急切操作政治口水。若有全文聆聽賴總統專訪，總統清楚表達與中國各項互動要對等，確保國家尊嚴，這也是總統最在乎的核心。

吳思瑤批評，藍白立委都選擇偏聽、曲解，甚至帶風向，一再斷章取義，她期盼大家不要急躁，批判前應看完整段專訪發言再評論，這才公允，否則都是斷章取義。

此外，520在即，近期有許多民調機構釋出賴清德就任周年民調，國民黨質疑賴總統不滿意度非常高，本報民調也有53%民眾不滿意賴的施政。

吳思瑤說，5各家民調有高有低，而且差距很大，行政團隊將嚴肅地納入參考，也希望爭取更多人民認同。她批評，藍白立委於520前一再操作，欲攻擊政府、打擊賴總統，如果要看民調滿意度，「國民黨跟民眾黨也應當先反求諸己」。

藍白 民調 吳思瑤

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