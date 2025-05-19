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賴總統兩岸併購說 凌濤質疑準備賣台

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
賴總統兩岸併購說沸沸揚揚，國民黨桃園市議員凌濤（中）、台北市議員柳采葳（左）、發言人楊智伃（右）今天舉行記者會，質疑賴清德覺得台灣可被共產黨併購。記者潘俊宏／攝影
賴總統兩岸併購說沸沸揚揚，國民黨桃園市議員凌濤（中）、台北市議員柳采葳（左）、發言人楊智伃（右）今天舉行記者會，質疑賴清德覺得台灣可被共產黨併購。記者潘俊宏／攝影

賴清德總統日前接受專訪時提出大公司、小公司的「兩岸併購論」比喻兩岸關係，等著對岸提出好條件來談。國民黨國家政策研究基金會副執行長、桃園市議員凌濤、台北市議員柳采葳、發言人楊智伃今天舉行記者會，質疑賴清德覺得台灣可被共產黨併購。

凌濤表示當美國總統川普說出兩岸統一與和平言論時，賴政府束手無策，現在又提兩岸併購論，絲毫不顧台灣民意角度，一位靠向美國卻拿不出保障台灣人權益解方。凌濤更質疑，總統脫口而出台灣可以被賣，是否賴政府已被共諜侵蝕？當在2021年5月外交部內部人士就已經前往台北市調處檢舉共諜案是跟吳釗燮有關，該案竟然整整壓了4年，這4年有多少國家安全的機密被流失、曝光？

柳采葳表示，賴清德口口聲聲說民主，實際上卻是綠色獨裁，在民主制度下誣賴、打壓、追殺在野黨，這一年有多少吹哨者被查水表，檢調辦案像是選舉工具，面對人民的不滿，民進黨是全黨動員護航、扭曲言論、司法追殺。賴政府現在最會的，可說是說謊、卸責、打壓不同意見。

賴總統兩岸併購說沸沸揚揚，國民黨桃園市議員凌濤（中）、台北市議員柳采葳（左）、發言人楊智伃（右）今天舉行記者會，質疑賴清德覺得台灣可被共產黨併購。記者潘俊宏／攝影
賴總統兩岸併購說沸沸揚揚，國民黨桃園市議員凌濤（中）、台北市議員柳采葳（左）、發言人楊智伃（右）今天舉行記者會，質疑賴清德覺得台灣可被共產黨併購。記者潘俊宏／攝影

賴清德 賴政府 凌濤

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