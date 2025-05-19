為朝野合作努力？朱批賴只說白話
「我宣布即使起開始計時，等總統賴清德何時召見在野領袖！」國民黨主席朱立倫19日於智庫記者會批評說，賴總統在國內只會鬥爭，結果近日專訪時還說為了朝野合作努力，盼賴不要空口說白話，以任何形式都好，召集朝野領袖進行國是會議。他也不滿指出，賴總統對外只有「跪舔送」三招，籲賴總統體認到民眾的不滿。
批賴公司併購說雙標
國民黨主席朱立倫19日表示，賴清德就任一周年對台灣來說是「大不幸、大不安」，國家內部不安、兩岸兵凶戰危，司法成為執政黨的鷹犬、賴總統更是出名的台獨萬歲者，但接受Podcast專訪時就拋出「大公司、小公司併購條件論」，原來別人講統一就被抹紅，他說「合意併購」就沒事；講武統就被驅逐出境，總統就可以說「惡意併購」。
「我在公開場合已經講了6次，朝野要召集國是會議！」朱立倫不滿指出，賴總統在國內只會鬥、搞大罷免，卻在專訪時說「為了朝野能夠對談和解，做了很多努力」，但在野黨根本不得其門而入。因此，他宣布即使起啟動計時，就等賴總統何時召見在野領袖進行國是會談，「不管任何形式都好，解決問題最重要。」
政府應以台灣優先
朱立倫批評說，近一年來的國際互動，賴總統只會「跪、舔、送」3朝已經成為公定事實，行政院秘書長龔明鑫說台灣138家大企業投資美國，讓美國再次偉大，但作為中華民國政府，應該以台灣偉大、台灣優先，以各界角度來看，根本就覺得賴總統已經將台積電決定權交給美國。
「希望賴總統看清事實，不要躲在民進黨支持者背後！」朱立倫表示，民進黨的民調宣稱賴有57%滿意度，誰也不會相信，希望就任一年的賴清德能謙卑反省，與在野黨一起解決問題、兩岸能夠和解，對美談判該硬的要硬起來，堅定地以台灣優先。
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