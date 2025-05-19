賴總統一周年51.2分 經濟、兩岸不滿高

54.4%民眾對賴政府因應關稅戰、未來經濟發展沒信心，53.8%民眾對兩岸關係很不滿！國民黨智庫19日公布賴清德施政民調，賴總統整體分數為51.2分，53.8%民眾認為賴上台後司法並不公正。藍委葛如鈞強調，各國都在開發最先進AI，需要大量用電，但只有賴政府獨依賴綠電，還讓台積電變成美積電。

綠並非真心司改

國政基金會19日公布總統賴清德的施政民調，民眾給賴總統總體僅打51.2分（未達60分及格）、行政院長卓榮泰僅51.4分。有44.5%民眾不滿意政府打擊詐騙，其中50到69歲的民眾更高達一半；53.8%認為司法並不公正，30到39歲有60.3%；34.3%民眾認為賴清德上台後清廉惡化，30到39歲更高達44.8%。

國民黨立委許宇甄認為，賴清德就職時說要國會改革、廉能政府與進行司法改革，但民眾普遍認為執政無能，立法院通過《公益揭弊者保護法》、《刑法》棄保潛逃罪與妨礙司法公正罪，但民進黨立委都反對。另外，賴政府對內用檢調大搜在野黨黨部，但詐騙案件不減反增，民眾去年每天平均被詐4億元，讓民眾大不滿。

AI不能僅靠綠電

民調也顯示，44.5%認為賴上台後經濟並未改善，更有54.4%對未來經濟發展沒信心、54.4%對於賴政府因應關稅暫無信心；台美與兩岸關係上，不滿度37.2%也高於滿意度32.1%，53.8%認為兩岸關係沒有改善，雖有45.1%民眾不擔心兩岸衝突，但更高達50.3%民眾擔心兩岸如今兵凶戰危的處境。

「沒有一個工業發達國家只靠綠電提供電力！」國民黨立委葛如鈞強調，全球各國都在發展AI、機器人等最先進科技與服務，AI使用電需求增加，在全球都在返回核電的趨勢下，但民進黨卻只有綠、風、光，不願使用核電；另外，台積電是過去國民黨與民眾一起打拼的成果，但美國近日卻說「允許台積電到阿聯設立晶片廠，」台積電已經形同美積電。

應制定國安戰略

針對國防戰略，國民黨立委陳永康表示，政府如今只有不對稱戰術，但欠缺完整的國家戰略，如今中美競爭都有保持對話，中共對台持續以灰色作戰消耗國軍戰力，但台灣如今連WHA、國際民航組織等國際組織都無法參加，政府應該儘速制定國安戰略，國民黨也願意支持國防預算，但要更注重在人才培養、而非武器購買。

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