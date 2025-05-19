侯友宜談賴清德執政周年 他說：別政治惡鬥，做人民要的事

針對本報最新民調顯示總統賴清德施政滿意度僅37%，不滿意達53%，新北市長侯友宜今視察新北市土城中央路1、2段人行道整體改善工程時表示，這反映了人民的心聲，強調「不要政治惡鬥，不要內耗，要傾聽人民的聲音，做真正對國家好的事情」。

他指出，「滿一周年，人們的聲音已經在告訴總統，要做對的事、做人民需要的事，不要再有沒必要的政治惡鬥」。

根據本報民意調查，賴總統執政即將屆滿一年，不滿意其施政的民眾達53%，創下歷屆五位民選總統周年不滿意度新高。僅37%表示滿意，為歷任中評價偏低者。即使在傳統綠營票倉的中南部地區，滿意與不滿意比例也趨於接近。

年齡層方面，20至59歲的民眾不滿意度接近6成，60歲以上長者則意見分歧，顯示賴政府在年輕與中壯年族群中執政信任度尚待提升。

民調中另顯示，高達43%民眾認為賴總統執政後台灣變得「更危險」，有52%認為社會「更分裂」，另有42%認為政治氛圍「更獨裁」，反映出民眾對目前國政氛圍的憂慮。

侯友宜強調民意的重要與政治和解的必要。他認為，當前社會氛圍不應陷於對立，更要回到民眾關注的民生政策，才能符合多數人對執政團隊的期待。