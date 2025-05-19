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影／賴政府去蔣化 劉世芳：677件列管威權象徵待處置

攝影中心／ 記者陳正興／台北採訪即時報導
內政部長劉世芳上午在立法院備詢前表示，根據「促轉條例」，目前已有264件威權象徵完成處置，全台另有677件待處置，後續將與部會、地方政府溝通，若要移除上有經費困難，內政部將協助。記者陳正興／攝影
內政部長劉世芳上午在立法院備詢前表示，根據「促轉條例」，目前已有264件威權象徵完成處置，全台另有677件待處置，後續將與部會、地方政府溝通，若要移除上有經費困難，內政部將協助。記者陳正興／攝影

賴政府拚「去蔣」，內政部劉世芳上午在立法院備詢前受訪表示，根據「促轉條例」，目前已有264件威權象徵完成處置，全台另有677件待處置，後續將與部會、地方政府溝通，若要移除上有經費困難，內政部將協助。

立法院內政委員上午繼續審查「地方制度法」部分條文修正草案，內政部長劉世芳會前接受媒體聯訪。針對轉型正義進度，包括著手「中正路」改名議題，遭在野立委批評大搞意識形態。劉世芳指出，按照「促進轉型正義條例」，目前內政部跟地方政府、各部會已共同推動完成264件，另有677件牽涉中正路、蔣介石塑像移除等作業。 這677件比較多是關於國防部、教育部，地方政府部分則有台北市、桃園市、台中市，目前還是會跟各部會、地方政府溝通。在經費來源部分，劉世芳提及，如在移除有經費上困難，內政部會予以協助，比如去年至今，教育部督導中原大學、北科大，有部分經費需要都會協助。

立法院內政委員上午繼續審查「地方制度法」部分條文修正草案，內政部長劉世芳（左）出席。記者陳正興／攝影
立法院內政委員上午繼續審查「地方制度法」部分條文修正草案，內政部長劉世芳（左）出席。記者陳正興／攝影
內政部長劉世芳（左）上午在立法院備詢前表示，根據「促轉條例」，目前已有264件威權象徵完成處置，全台另有677件待處置，後續將與部會、地方政府溝通，若要移除上有經費困難，內政部將協助。記者陳正興／攝影
內政部長劉世芳（左）上午在立法院備詢前表示，根據「促轉條例」，目前已有264件威權象徵完成處置，全台另有677件待處置，後續將與部會、地方政府溝通，若要移除上有經費困難，內政部將協助。記者陳正興／攝影

轉型正義 劉世芳 內政部

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