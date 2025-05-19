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賴清德「兩岸併購說」朱立倫批：真正的賣台總統
賴清德總統接受專訪時以「大公司併小公司」比喻兩岸關係。國民黨主席朱立倫批評賴是「賣台總統」，原來以後兩岸關係不能再講「統一」、只能講「併購」。講「敵意併購」不違法，講「武統」就要驅逐出境；講「合意併購」不會被抹紅，講「統一」一定會被抹紅。
針對是否和對岸談判，賴清德在專訪中形容「中國是比較大的公司，台灣是比較小的公司，如果說你（中國）要併我的公司，你要提條件啊！不是台灣來提條件，讓你說要或不要，而且還說，你一定要變成是我的一部分。」
朱立倫今出席智庫舉辦記者會時指出，賴清德作為少數總統，是出了名的台獨萬歲者，反中、抗中、去中成為他的中心思想，每天都在踐行台獨理念的實現，但他接受訪問時竟提出來大公司、小公司併購條件論，令人驚訝。
朱立倫說，併購有敵意併購、合意併購，所以講敵意併購不違法，講武統就要驅逐出境；講合意併購不會被抹紅，講統一一定會被抹紅。從此之後大家不可以講統一，只能講併購，因為兩岸之間條件還沒有談好，他正在等條件、價格好的時候，就把主權賣掉？
民進黨發言人吳崢則說，總統是譴責中國片面對兩岸互動設下政治前提，批朱立倫斷章取義。
朱立倫表示，大家可以聽聽原文，賴清德把中國當作大公司、台灣當作小公司，所以大公司要併購小公司，應該要先提條件；但是到現在為止，他還沒有聽到條件。這是賴清德的論點，也就是他把統一改為併購，不管是善意或惡意的併購，都在他的字典裡。
朱立倫質疑，那以後台灣不可以講統一、只能講併購，只能抹紅別人，賴自己出賣台灣或者出賣主權就可以？面對美國，他把台積電和重要企業一一賣掉；面對兩岸問題，自己先講併購，希望中國大陸提條件，所以他就是一個真正的賣台總統。
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