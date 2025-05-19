總統就職滿周年 藍議員要陳其邁「勇敢挑戰賴清德」

明天是520總統就職滿周年日，高市國民黨議員許采蓁今早總質詢質問市長陳其邁對於賴清德執政成績是否滿意，陳其邁回應「總統做得很好」。許采蓁說，賴清德只會搞政治惡鬥、面對國家經濟衝擊束手無策，反觀陳其邁同樣面對「朝小野大」，執政卻比賴清德好太多，市長任期結束後，應該要勇敢出來挑戰賴清德，才是真正始終如一。

議員許采蓁今天登場質詢，一開場就先質問市長陳其邁，問他在從政以來，對於民主的立場是否一致？對於賴清德執政一年的評價如何？

陳其邁回應說，他的立場始終如一，賴總統做得很好，施政當然無法獲得人民百分之百滿意，但必須盡力讓我們國家往正確的軌道走，這是國家領導人應該堅持的路線，賴總統在國家定位與處理國家重大政策，做得很好。

許采蓁表示，市長的評價與民眾不大一樣，一年來不見賴政府的具體政績，只有大罷免、大覆議，瘋狂造謠，把執政失敗推給在野黨，以前陳其邁當立委時候痛批政治惡鬥、討厭議事空轉，然而現在賴清德一心一意搞政治鬥爭，陳卻連句批評都不敢，「請問陳市長你對得起陳委員嗎？」你過去罵馬英九罵得很大聲，現在對表現更爛的賴清德卻半句不敢吭聲，甚至支持賴清德連任。