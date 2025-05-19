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賴清德明就職周年 國民黨團批一事無成「僅一政績」

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
國民黨立法院黨團今上午開「賴清德執政周年 施政慘不忍睹！百姓哀鴻遍野！」記者會。記者李成蔭／攝影
國民黨立法院黨團今上午開「賴清德執政周年 施政慘不忍睹！百姓哀鴻遍野！」記者會。記者李成蔭／攝影

賴清德總統明天就職周年，國民黨立法院黨團上午開記者會批評，包含本報在內眾多民調都顯示賴就職周年不滿意度過半，且相比歷任總統排名敬陪末座，不過這並不意外，因為從能源到國際經貿政策等一事無成只會搞大罷免，「唯一政績」就是透過司法系統清算在野，卻對自家人輕輕放下。

國民黨團上午開「賴清德執政周年 施政慘不忍睹！百姓哀鴻遍野！」記者會。國民黨團書記長王鴻薇表示，立委陳菁徽上周在國是論壇想「宣揚」賴的政績，卻想不出有何政績，反倒這兩天台電「火力全開」，火力發電比例高達96%，讓台灣發電又貴又髒。

王鴻薇並引用本報今日最新民調指出，高達53%民眾對賴清德就職周年表現不滿意，相比歷任民選總統就職周年最低，真的「清德清德得第一」；有電子媒體所做民調指出，高達55%民眾對賴清德就職周年不滿意，排名也幾乎墊底。另外，民進黨最新民調說賴清德滿意度57.3%，行政院長卓榮泰滿意度則為45.3％，顯示卓要小心，賴政府任何有不好的地方，恐都將甩鍋卓。

王鴻薇認為，種種民調都顯示賴清德交出最難看的成績單，不過這結果完全不令人意外，畢竟不管在司法、能源政策、因應對等關稅政策等，賴政府可說是一事無成，除了要搞大罷免外，看不到任何有效的國政政策，難怪民調成績難看。

國民黨團首席副書記長羅智強則說，他想幫賴清德「平反一下」，畢竟賴在司法上「成績」不少。他細數賴政府任內司法案件，他認為賴這一年透過司法拔了眾多縣市長、搜了眾多縣市政府、抄了眾多地方黨部、關了民眾黨主席柯文哲及眾多國民黨工；反而是放了涉議長賄選的黨籍議長、涉性召待貪汙的行政院前發言人陳宗彥，且饒了眾多詐騙集團、死刑犯等。

羅智強批評，賴清德這些「政績」只花了短短一年，保證這是前無古人、後無來者，「這麼棒、這麼偉大的總統」，難怪不滿意度奪冠，這樣的總統「怎麼能不拿第一？」 試問哪位總統一上任就全面血洗清算在野黨？呼籲賴浪子回頭，別再醉心政爭內鬥。

國民黨立法院黨團今上午開「賴清德執政周年 施政慘不忍睹！百姓哀鴻遍野！」記者會，並引用本報今日最新民調。記者李成蔭／攝影
國民黨立法院黨團今上午開「賴清德執政周年 施政慘不忍睹！百姓哀鴻遍野！」記者會，並引用本報今日最新民調。記者李成蔭／攝影

賴清德 民調 司法

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