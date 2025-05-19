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影／賴總統就職滿周年...許淑華用6個字形容 還說了2次

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣長許淑華今出席縣務會議，會後受訪對賴總統就職周年，以「哀莫大於心死」6字形容，盼他省思挽回民心。記者賴香珊／攝影
南投縣長許淑華今出席縣務會議，會後受訪對賴總統就職周年，以「哀莫大於心死」6字形容，盼他省思挽回民心。記者賴香珊／攝影

明天是520，賴清德總統就職周年，但各家民調對其及施政不滿意度高。對此，南投縣長許淑華以6個字形容稱「哀莫大於心死」還提了2次，並表示執政才1年卻已讓國人對現況不滿，對未來失去信心，台灣未來堪憂，盼他省思挽回民心。

南投縣長許淑華指出，賴清德總統與民進黨政府施政這一年多來，所有相關的數字，確實是非常不好看，尤其大家對於賴總統的信任度，因為兩岸關係、發起大罷免等事情，造成國內相當大動盪，讓民眾對現況感到不滿，甚至對未來沒信心。

而民眾對未來沒有辦法有信心，相當令人擔憂，因為賴總統執政才一年，我國民眾卻對未來、對於賴的執政失去信心，導致民心不安，使得民眾消極，各行各業都受影響，以南投縣為例，對賴政府更只能用6個字形容，叫做「哀莫大於心死」。

許淑華說，南投縣以觀光為主，這一年多來，地方本來期待能兩岸和緩，讓陸客透過自由行來台，但現在管制卻是更嚴格，把兩岸觀光給堵住了；那地方只能期待能從東南亞等國家補足，結果也沒有看到國家有比較大、具體的觀光方針。

但在這一年來，看不到中央政府相關的觀光策略和主張，甚至在經費上也不再挹注地方，地方政府只能自己積極推動觀光，更加不用談對地方、國內消費及景氣等有具體提升的振興計畫，現在中央甚至對國內連續假期的各縣市訂房率蓋牌。

交通部觀光署之所以不公布訂房率，無非是數字不好看，沒辦法讓人家覺得現在的政府有能力帶動國內外觀光及國內消費景氣，乾脆不再釋出相關訊息，但這種鴕鳥心態無法提升整體國旅景氣，盼中央提出具體計畫振興觀光，讓業者喘口氣。

她進一步表示，南投縣很多觀光業者已面臨倒閉風險，對政府「哀莫大於心死」不再保有希望，她對台灣的未來感到堪憂，因此希望賴總統自己能省思，根據民調數據去調整他後續3年的施政內容，能夠盡量的去挽回民心。

南投縣長許淑華今出席縣務會議，會後受訪對賴總統就職周年，以「哀莫大於心死」6字形容，盼他省思挽回民心。記者賴香珊／攝影
南投縣長許淑華今出席縣務會議，會後受訪對賴總統就職周年，以「哀莫大於心死」6字形容，盼他省思挽回民心。記者賴香珊／攝影
南投縣長許淑華今出席縣務會議，會後受訪對賴總統就職周年，以「哀莫大於心死」6字形容，盼他省思挽回民心。記者賴香珊／攝影
南投縣長許淑華今出席縣務會議，會後受訪對賴總統就職周年，以「哀莫大於心死」6字形容，盼他省思挽回民心。記者賴香珊／攝影

許淑華

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