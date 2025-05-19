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賴清德兩岸「併購說」藍批設賣台前提與共諜滲透有關

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨今在智庫舉行記者會，批評賴清德總統在520前專訪荒謬言論盡出，完全沒有站在民意角度，只會繼續幫獨裁黨意「洗地」。記者鄭媁／攝影
國民黨今在智庫舉行記者會，批評賴清德總統在520前專訪荒謬言論盡出，完全沒有站在民意角度，只會繼續幫獨裁黨意「洗地」。記者鄭媁／攝影

賴清德政府就任將滿一年，國民黨今舉行記者會批評，賴總統在專訪中荒謬言論盡出，完全沒有站在民意角度，只會繼續幫獨裁黨意「洗地」；並質疑，賴清德以「大公司併小公司」比喻兩岸關係，這樣的「賣台條件論」是與共諜滲透有關。

總統賴清德日前接受Podcast節目專訪時，以「大公司併小公司」描述兩岸關係，還說出「如果說你要併我的公司，你要提條件啊」等語，引發社會討論。

國民黨智庫副執行長凌濤指出，當美國總統川普說出「統一與和平」時，賴政府束手無策，竟提出要把籌碼都推出去，請問台獨金孫覺得台灣可以被共產黨併購嗎？民進黨發言人吳崢說賴總統是譴責中國設兩岸交流的前提，但大家都清楚現在是賴清德總統在設賣台的前提。

凌濤揭露，2021年5月外交部內部人士就已前往台北市調處檢舉共諜案是跟國安會秘書長吳釗燮有關，2021年11月檢調高層收到這份資料，竟整整壓了4年，這4年有多少國家安全機密被流失、曝光？他也說，據指出，共諜案不只有國安會、外交部、總統府與民進黨中央，還涉及某位國防部的「高高層」，所以一直查不下去、也不敢查，直到4年後被立委披露，才急忙收網。

凌濤質疑，賴清德準備要把賣台條件論銷售給全世界，美國在台協會（AIT）沒意見嗎？民進黨核心幕僚統統被共諜滲透，賴清德總統自己已經成為共產黨發言人，民進黨儼然成為綠共的形狀，賴清德應該出面好好說清楚。

台北市議員柳采葳說，4月26日數萬人站上街頭，賴清德第一時間說「要傾聽」，結果變成誣賴、打壓、追殺；賴說「在民主制度下不可能有獨裁者」，他敢保證這一年有多少吹哨者被查水表？有多少檢調辦案像是選舉工具？民進黨的執政手段沒有像極了東廠？

她批評，面對人民的不滿，賴清德不是想辦法解決問題，而是全黨動員護航、扭曲言論、司法追殺。賴政府現在最會的，就是「說謊、卸責、打壓不同意見」。談及「朝野對話」，柳采葳說，賴清德從來沒拜會在野黨主席，卻天天開記者會罵在野黨，這不是矛盾，是虛偽。

國民黨發言人楊智伃說，賴清德520前專訪囊括的重點，第一就是「獨裁」，把民主當成擋箭牌，事實上正在推動集權的治理；其次是「矛盾」，一邊說不會賣掉產業，一邊又說要從零關稅開始談，問到爭議性問題通通甩鍋給在野，將立法院亂象、朝野無法對話統統卸責給在野黨，自己完全沒有任何反省。

賴清德 民進黨

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