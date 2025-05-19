【即時短評】520民調見真章 賴清德不該繼續自我感覺良好

賴清德總統執政一周年，朝野高度對立，政治僵局難解；民進黨強推大罷免，更導致台灣社會大分裂。這對上任迄今不斷高喊要「團結台灣」的賴總統而言，不啻是最大諷刺。

聯合報民調顯示，超過五成民眾不支持大罷免，認為社會更加分裂；近五成民意認為政治介入司法，也有超過四成民眾認為台灣政治更獨裁。

民進黨在國會未過半，面對朝小野大的政局，政治性格向來喜歡「直球對決」的賴總統，加上「好鬥」成性的民進黨，並未採取溝通、妥協的路徑，取而代之的，是無止境的對抗路線。

過去一年來，行政院對國會多數通過的國會改革法案、憲訴法、總預算案等「膝反射式」提出覆議、聲請釋憲等手段作為反制，而在野黨否決覆議之後，須再與執政黨進行釋憲大戰，導致朝野終日惡鬥。

民進黨在「數人頭」的立法院屢戰屢敗，企圖以大罷免改變國會席次結構。綠營雖稱罷免是「公民運動」，但從國會大黨鞭柯建銘的「大號召」，到政院全台宣講「明助」罷免連署，不但切割不了，更是推波助瀾。而大罷免衍生出的司法「大搜索」、「大羈押」，既讓在野黨質疑司法迫害，也讓民眾認為政治更為獨裁。

面對朝野對立，賴總統近來提出不少似是而非的觀點。例如，他指前總統馬英九也曾公開肯定罷免權，但針對特定政治人物的罷免，並不能正當化這次無差別的「大罷免」。又如，他認為朝野僵局不是因為溝通問題，還要看政黨立場，然而，不同政黨間本來就會有不同的政治與政策主張，朝野立場不同更是常態，正因如此，作為國家元首與執政黨主席，為了國政推動順利，更應遞出橄欖枝與在野黨溝通對話。

政治是妥協的藝術、民主社會需要與不同立場者溝通。賴總統曾表示「民主的紛爭，要用更大的民主來解決」，但所謂「更大的民主」，應是在尊重多數民意下，有更大的包容與溝通，反觀民進黨卻是用「大罷免」與「大對抗」與在野黨對幹，結果，紛爭不但沒有解決，反而製造更多動盪。

賴總統這一年來的表現，已經反映在民調上。既然多數民眾並不滿意，賴總統就不該繼續自我感覺良好、任由朝野對立；未來三年，朝野是走向對話或繼續對抗，台灣社會是更加團結或持續分裂，關鍵就在為政者的一念之間。