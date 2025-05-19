原來是新聞／賴執政滿周年!綠喊四處皆匪諜 未竟台灣新局卻步入鬥時代

賴清德總統就任即將滿一周年，有內憂也有外患，對外最大且全民最有感的挑戰為美國關稅議題，今年四月初至五月，台灣股匯及債權市場短時間內經歷上沖下洗的大波動，不管是產業或是投資者，甚至是一般民眾都受到高度的不確定性的影響，而對內則有大罷免、敵對勢力、言論自由、司法爭議等問題。

在大罷免議題下，立院形同空轉，隨著第二階段連署陸續成案達標，下一會期，立委諸公們忙著正反催票，立院料將迎來更大的空轉，台北大學公行系副教授侯漢君表示，「任何一個拳手在被擊倒之前，都認為自己是無敵的。」他指出賴清德過去曾因台南議長選舉爭議，堅決不進市議會，許是過去的成功經驗，讓他此次再拚翻盤劣勢，可若未成功翻轉國會，恐有不小的政治代價。

除大罷免外，賴清德更召開記者會，宣告中國大陸為敵對勢力，事後他接受媒體專訪強調，這是為了國家安全，不得不的決定，而這也使得在國內政治氛圍上，逢中必反、對非信賴者戴紅帽的情況愈趨嚴重，甚至言論自由都受到挑戰。

日前有陸配因武統言論被驅逐出境，引起言論自由的討論，行政院長卓榮泰強調保護台灣的主權安全沒有妥協空間，而追隨台灣建國烈士鄭南榕堅持百分之百言論自由而從政的民進黨立委吳思瑤強調，百分之百的言論自由不是沒有邊界，需要嚴格審查，強調顛覆國家的武統說法並非言論自由的範疇。

陳水扁前總統日前公開演講時談到，民主應多元包容，不能意見與我不同即視為「XX同路人」，該演講中也談及鄭南榕所追求百分之百的言論自由，陳水扁說，鄭南榕的終極目標是台灣獨立，只認為他追求言論自由是矮化他理想的行為，只是這番說法與民進黨政府看待陸配的言論自由標準大相逕庭。

過去一整年賴政府執政下，從關稅議題的因應，到大罷免、共諜頻傳，再到司法被質疑成追殺非綠團體武器、雙重標準等，對照賴總統宣誓就任時喊出打造民主和平繁榮的新台灣，如今願景還未達到，台灣卻先步入唯恐青鳥飛出來的鬥時代。