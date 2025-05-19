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【重磅快評】亞亞談武統被逐 賴清德「併購統」慶周年

聯合報／ 主筆室
賴清德總統接受網路節目「敏迪選讀」專訪時表示，「中國是比較大的公司，台灣是比較小的公司，如果說你（中國）要併我的公司，你要提條件啊！」。這種說法引發外界關注。圖／總統府提供
賴清德總統接受網路節目「敏迪選讀」專訪時表示，「中國是比較大的公司，台灣是比較小的公司，如果說你（中國）要併我的公司，你要提條件啊！」。這種說法引發外界關注。圖／總統府提供

賴清德就職周年前夕接受專訪，針對為何不與對岸談判，他稱「中國是比較大的公司，台灣是比較小的公司，如果說你（中國）要併我的公司，你要提條件啊！不是台灣來提條件，讓你說要或不要」。這段訪談在YT平台公布，引起賣台爭議，有人解讀賴總統公開要求北京提統一條件。也有網民大酸「產業送美，主權賣中」。

三月時，賴清德藉「亞亞案」舉行國安會議，宣布「賴十七條」，將對岸定位成「境外敵對勢力」，還針對陸配談武統一案表示「傷害自己的國家和國人，不是言論自由，是《聯合國公民權利和政治權利國際公約》規範的犯罪行為」。沒想到兩個月後，境外敵對勢力搖身變成「談生意」的交易對象。

內政部移民署認定陸配「亞亞」違反兩岸條例，廢止其依親居留許可勒令限期離境，並限制5年內不得再申請入台。中研院院士陳培哲等學者對此發聲明，指台灣言論自由空間遭壓縮。但府院表示，言論自由仍需一定限制，鼓吹武統挑戰民主國家體制，也抵觸言論自由紅線。

倘若公權力認定人民沒有表達武統的言論自由，賴清德作為元首，可以享有「交易國家主權」明顯違憲的言論自由嗎？陸配沒有操控解放軍的實權，但總統掌握國家機器；而且這位總統根本無視國會監督，他對習近平喊話「你要提條件啊！」，是有機會弄假成真。

亞亞因談武統被迫離台，賴清德大談「併購統」，卻還能歡慶就職周年，繼續迫害政黨政治和民生經濟。民進黨執政連賣台都雙標，賴清德「交易說」顯示統一不是不能談，只要條件好；但只有他能談，陸配和馬英九都不准談。

陸委會一再抨擊馬英九配合對岸統戰，馬習會主張「九二共識」、「反台獨」，片面設定兩岸政治框架，沒有捍衛主權。但陸委會認同賴總統喊話習近平「開條件談併購」，把主權視作交易標的嗎？在中國面前稱對方「大公司」，並自屈「小公司」，這就是陸委會主張的「對等尊嚴」？

有人解讀，賴總統是針對川普「和平統一」說，表達願與中國協商，所以特地用川普熟悉的「交易說」作比喻。藉此凸顯對方沒有提出交易條件，並無協商誠意。若賴清德果真如此用心，恐將再添國家級災難。

賴清德在川普關稅政策宣布前搶快送出台積電，未得絲毫便宜，反而籌碼盡失，成為全球唯一被川普成功勒索的「盤子」。這回，在美中展開談判時討好川普，自貶主權可交易，豈非將台灣奉送川普作籌碼，帶上美中談判桌？

賴清德 言論自由 川普

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