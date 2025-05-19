賴清德不出席世壯運 她曝台現況 綠辯護1理由嘆為觀止

世壯運開幕總統賴清德以「國政繁忙」為由不出席，民進黨議員趙怡翔稱過去30年來僅一位國家首長出席世壯運開幕，國民黨議員游淑慧反擊，點出台灣國際現況，批評民進黨公職人員「睜眼說瞎話、自大傲慢，讓人嘆為觀止。」

游淑慧說，民進黨稱說去30年來僅有一位國家首長出席世壯運開幕，認為賴清德不出席世壯運開幕很正常。首先，2025年雙北世壯運的前一屆在紐西蘭的奧克蘭舉辦，就是紐西蘭總理出席開幕致詞。其次，如果看看台灣的國際處境，就會覺得民進黨公職人員真是睜眼說瞎話和自大傲慢，讓人嘆為觀止。

游問，台灣的國際處境可以拿來和一般國家比擬的嗎？民進黨不知道我們的國際困境？搞不清狀況下，難怪民進黨執政這九年，中華民國被斷交10國。請問賴清德總統可以像別的國家元首一樣，任意出訪到其他國家嗎？中華民國有機會可以參與想參加的國際組織嗎？民進黨政府今年收到WHA的邀請函了嗎？

游說，台灣想參加國際組織很多被拒絕門外，自己舉辦國際活動卻不參加？出席喪儀當點主官唸起「點天天清」是到位專業，

但卻不願當主人在國際活動大聲對外賓說出「Welcome to Taiwan 」。本來賴總統兩者皆可做、公私兩兼顧，但他卻只顧私、不顧公。這樣的一國總統能力和格局，是否有些四不像？