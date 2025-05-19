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罷免總統明開跑？藍有規畫 白促雙管齊下

聯合報／ 記者李成蔭林銘翰黃婉婷／台北報導

賴清德總統就任將滿周年，國民黨主席朱立倫日前宣布將發起罷免總統提案，黨務人士也表示已有規畫。國民黨立法院黨團指出，黨中央有相關行動，黨團則會聚焦法案；民眾黨立院黨團表示，現階段除罷賴外，應雙管齊下，並先罷綠營立委。

民進黨團則說，不懂朱立倫為何明知不可為而為之，且藍營內部甚至與白營恐還未整合，都待朱說清楚。

五二○將至，國民黨擬發起罷免賴清德總統行動，相關進度及規畫也引發關注。黨務人士表示，提案都在規畫及討論中，屆時將由黨團來操作，今天也有「全民按喇叭」行動，要讓賴感到壓力。

國民黨團書記長王鴻薇表示，配合中央黨部規畫行動，立院則以推動法案為主，展現民代問政成績。有中部藍營立委透露，其實黨中央與立院黨團都有在密切討論中，不過，真的提案罷免賴清德也不會通過；也有北部立委憂心，就怕提了，又激化仇恨值，反而對反制惡罷不利，盼黨中央及黨團都要謹慎思考。

國民黨不分區立委翁曉玲則批評賴清德總統，現在既然說罷免是展現直接民權，那麼就請民進黨團提案修憲，讓民眾可直接連署，提案罷免總統。

民眾黨團副總召張啓楷表示，若現在全民投票，「賴總統會直接下台」；不過，從目前立委提案罷免總統門檻來看，須三分之二立委同意才能成案，亦即必須先拉下十四席民進黨立委，未來才有機會成功罷免賴清德，因此現階段應該雙管齊下，在罷免賴總統的同時，優先罷免十四席民進黨立委。

國民黨 民眾黨 罷免 賴清德

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