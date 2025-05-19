本報民意調查／520就職周年 53%不滿意賴總統施政表現

賴清德總統執政即將屆滿周年，本報民意調查發現，五成三民眾不滿意賴總統的施政表現，僅三成七滿意，不滿意度是我國五位民選總統就職周年最高者。

調查發現，賴清德總統執政一年來，民眾對賴總統的表現以負面評價居多，僅三成七的人表示滿意，五成三不滿意，另有一成的人無意見。

藍白支持者超過九成不滿意

其中，國民黨和民眾黨支持者都有超過九成不滿意賴的表現，中立民眾也以負面評價居多，五成不滿意，三成四滿意；另一方面，民進黨支持者則多力挺賴的施政，八成六滿意，百分之九不滿意。

從年齡來看，廿至五十九歲民眾不滿意賴的比率都接近六成，滿意度則低於四成；六十歲以上民眾評價分歧，四成二滿意，四成五不滿意。

地區差異方面，北北基、桃竹苗、中彰投和宜花東金馬地區都有超過五成五民眾不滿意賴擔任總統的表現，好評低於四成；雲嘉南和高屏澎地區則是好評接近五成，但也有四成左右不滿意。

和前四任民選總統就職周年時的同期評價相較，賴總統三成七聲望高於蔡英文總統的三成，但低於陳水扁總統的四成五，以及李登輝及馬英九總統的五成二；從不滿意度來看，五成三不滿意賴總統的表現，則是五位民選總統中最高者。

四成三認為台灣變得更危險

檢視賴總統一年來的執政成果，有四成三民眾認為賴總統執政後的台灣變得更危險，僅百分之六的人覺得更安全，四成四認為差不多。

五成二民眾認為賴總統執政一年來的台灣社會變得更分裂，僅百分之九人覺得更團結，三成二認為差不多。

至於賴總統執政一年來的政治氛圍，有四成二民眾認為變得更獨裁，僅一成四的人覺得更民主，三成六認為差不多。

七成二擔心未來供電穩定性

此外，上周六核三廠二號機停止運轉，台灣正式進入非核家園。調查發現，有七成二民眾表示會擔心未來供電的穩定性，其中非常擔心者達四成三，僅二成四的人無此顧慮。

這次調查於五月十二至十五日晚間進行，成功訪問了一千零七十五位成年民眾，另五百六十五人拒訪；在百分之九十五的信心水準下，抽樣誤差在正負三點零個百分點以內。調查採用全國住宅及手機雙電話底冊為母體作尾數隨機抽樣，藉由增補市話無法接觸樣本改善傳統市話抽樣的缺點，調查結果依廿歲以上性別、年齡及縣市人口結構進行加權。