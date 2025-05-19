新聞眼／內憂外患 要人民如何安心睡

賴清德總統就職周年，逾半國人對賴政府處理兩岸關係、應對美國關稅戰的表現不滿意。同時間，台灣邁入非核家園，讓企業擔憂供電不足，民眾害怕漲電價引發通膨導致荷包縮水。多重衝擊，讓國人蒙上陰影。

美國宣布對等關稅是台灣今年經濟發展的最大變數，在美方進逼下，台灣不是要被課徵高關稅，就是要開放市場、增加對美採購，對經濟衝擊在所難免，難怪主計長陳淑姿坦言，今年經濟成長率要「保三」有點困難。

民眾對賴政府因應關稅戰不滿意其來有自。行政院長卓榮泰先是要民眾「安心睡」，後來自曝聽到稅率百分之卅二「差一點昏倒」，錯估情勢在先，提出因應關稅戰衝擊的特別條例預算暴增至四一○○億元卻夾帶許多與關稅戰無關支出，企圖以此要脅在野黨埋單，面對危機仍時時刻刻不忘政治算計，難怪民眾負面評價賴政府表現。

政府對外無法抵抗美國予取予求，對內無視民生與產業的企盼，硬要捧起民進黨非核神主牌，眾所周知不論今年或明年，綠能發電占比兩成是注定跳票的承諾，非核家園反凸顯民間對缺電、髒電、貴電的擔憂。

面對外界質疑非核後「火力全開」會導致又貴又髒的電，經濟部和台電均宣稱核能不是所有問題的解答，問題是非核就解決所有問題了嗎？還是反而製造更多問題，只是政府視而不見罷了。

各主要機構紛紛下修今年我國經濟成長率，關稅與匯率勢必影響下半年經濟走勢。當政府得意地宣告台灣是首波與美談判關稅的國家，但卻遲遲沒有結果，如今面對供電的內憂與關稅的外患，能安心睡的恐怕只有離群眾愈來愈遠的政府。