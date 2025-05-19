在野批賴清德抱美大腿 一味脫中

本報民調，民眾對賴清德總統處理兩岸關係的表現有五成四不滿意。國民黨批評，賴總統無能處理兩岸問題，只透過激化對立與仇恨；民眾黨立委張啓楷也說，中立選民也對賴執政不滿，希望能傾聽民意。學者林穎佑則認為是兩岸互動的結果。

針對賴總統接受「敏迪選讀」專訪時以「併購說」形容兩岸談判，國民黨發言人楊智伃批評，國家主權不是商品，也不是討價還價的股份買賣，這種說法等於承認台灣是可以「被併購」的對象，只是「看條件談不談」，容易被解讀為「統一是可以談的事情」，甚至可能被解讀成「台灣願意被併，只要價格對」。

國民黨立委賴士葆說，賴總統上任一年只抱美國大腿，兩岸關係搞得很糟，藉著刺激中共鞏固自身基本盤，最終目的還是為了推大罷免、頻搞政治內鬥，希望多罷免幾位國民黨立委讓執政黨在國會過半；國民黨立委陳玉珍也說，賴在兩岸方面一直不用智慧處理，非常固執，想強行讓兩岸中斷交流，一味「去中、脫中」會讓兩岸民間敵意螺旋愈來愈高，對和平一點助益都沒有。

張啓楷表示，賴總統執政成績單是滿江紅，又以司法迫害、兩岸關係最為人詬病，很多人都在擔心子女上戰場，希望他不要再死抱著衝突跟對立。

淡江大學戰略所助理教授林穎佑說，民眾的確對賴總統上任後的兩岸關係不滿意，但這不是單方面造成的，是兩岸互動的結果。他舉例說，中國大陸對台灣水果的出口禁令、中止兩岸經濟合作架構協議部分項目、台灣學者和民代赴陸訪問可能會遇到刁難和問題、部分民眾赴陸可能遇到安全問題甚至有數十人被限制行動。另外，大陸軍方實施「聯合利劍Ａ」、「聯合利劍Ｂ」、「海峽雷霆」等演習，幾乎天天有共機擾台、軍艦繞台，民眾自然對兩岸關係很不滿意。