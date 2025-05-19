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賴總統處理兩岸 5成4給負評

聯合報／ 聯合報系民意調查中心／電話調查報導
本報民調，五成四民眾不滿意賴總統處理兩岸關係的表現。圖為日前挺陸配遊行，群眾指責賴政府製造兩岸矛盾。圖／聯合報系資料照片
本報民調，五成四民眾不滿意賴總統處理兩岸關係的表現。圖為日前挺陸配遊行，群眾指責賴政府製造兩岸矛盾。圖／聯合報系資料照片

本報賴清德總統就職周年民意調查發現，賴政府在外交及兩岸關係的執政表現備受質疑，五成一民眾不滿意賴清德政府應對美國關稅戰的表現，五成四的人不滿意賴總統處理兩岸關係的表現。

外交方面，面對美國關稅戰的挑戰，民眾對政府到目前為止的應對表現以負面評價居多，三成滿意，五成一不滿意，二成無意見。

在可複選的情形下，有七成一民眾最擔心美國關稅戰會造成台灣物價上漲，六成一擔心經濟因此衰退，擔心匯率升值和失業率上升者各占五成四，五成憂慮企業外移，僅一成八的人都不擔心。

其中，國民黨和民眾黨支持者都有八成六左右不滿意賴應對美國關稅戰的表現，滿意度僅百分之六；中立民眾也以負面評價居多，四成八不滿意，二成二滿意；民進黨支持者仍多力挺賴的表現，七成七滿意，百分之九不滿意。

兩岸關係方面，賴總統上任後兩岸官方交流幾乎全面凍結，對於賴總統處理兩岸關係的表現，僅三成二民眾表示滿意，五成四的人不滿意，一成四無意見。

其中，國民黨和民眾黨支持者分別有九成三及八成五不滿意賴總統處理兩岸關係的表現，中立民眾也以負面評價居多，五成不滿意，二成六滿意；民進黨支持者七成七肯定賴的表現，一成四不滿意。

此外，調查也發現，有六成二民眾知道賴清德總統曾公開表示大陸是「境外敵對勢力」，三成七對此不清楚。

國民黨 境外敵對勢力 美國 賴清德

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