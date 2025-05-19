在野看這一年…朱立倫：台灣大不幸 黃國昌：賴自我催眠

賴清德總統就任將滿周年，國民黨主席朱立倫昨表示，去年五二○至今，「台灣大不幸」，只有一個「鬥」字，百姓選了一位鬥雞總統，從兩岸到國會，無處不鬥，朝小野大就消滅在野黨，「反對賴清德，就要被罷、被幹掉」，台灣政治氛圍只准罷藍不准罷綠，有嚴重的綠色恐怖。

對於賴清德近日接受專訪，談及當人民可以接受罷免，直接民權會逐漸推展，朱立倫再批賴：「要創造全世界最詭異的民主奇蹟？」朱說，朝野應該透過溝通對話化解爭議，很可惜這一年來，賴總統的字典裡面沒有「和」，沒有溝通、對話，在野提出希望朝野坐下來對談並解決問題，賴總統完全置之不理。

朱也問賴總統，以前陳水扁總統時代，朝小野大情況更嚴重，陳總統都可以面對、解決，照賴總統的思維，「台灣以後乾脆改為一年改選一次，不是最方便嗎？」

民眾黨立院黨團總召黃國昌也批評賴總統「自相矛盾」、「以公謀私，試圖以大義包藏權力私欲」及「言行不一，謊話連篇」，依然沉浸於自我催眠的口號當中。

黃國昌表示，賴提到「直接民權」將成為未來趨勢，民進黨立委最近卻在立法院阻擋將重大政策交付公民投票，「賴總統真的相信直接民權嗎？」他還批評賴總統言行不一、謊話連篇，口說「只要認同這塊土地，就是台灣的主人」，難道是忘記民進黨網軍肆虐橫行、非綠即共的恣意抹紅？