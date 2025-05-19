學者蘇子喬：倒閣 解決當前政治僵局最好方法

賴清德總統就任明天滿周年，面對國會三黨不過半及大罷免，僵局如何解？學者指出，問題還是在制度，整個體制「先天不良、後天失調」，在野未來應思考倒閣，並由多數黨組閣。

中山大學政治經濟系特聘教授、民眾黨前立委張其祿分析，我國制度「先天不良、後天失調」，目前是偏向總統制的混合制，就世界各國經驗來看，總統制除美國外都不是很成功，二○二四年三黨不過半後，制度上來看就注定是亂局。

對於政治僵局，張其祿表示，在學理上，執政者是少數，就應分享權力，跟國會多數聯合執政，或找一個小在野黨合成多數也可，目前卻選擇採取衝撞的方式，用政治策略取代制度上應有的作為。

張其祿表示，朝野理當都要有「毀滅性武器」，透過倒閣、解散國會，將執政權交給多數或重新選出的多數，但執政者看準在野禁不起如此風險，所以僵局持續，「真的有點沒救」。執政黨透過大罷免不對稱作戰，以凌遲方式削弱在野陣營力量，未來發展還是要看大罷免結果：若成功，就讓體制重回「一致政府」；若執政者歷經近半任期卻仍無進展、結果依舊未變，對執政黨是超級重挫，但政治攻防反而會更激烈，國會也恐繼續亂下去。

東吳大學政治系教授蘇子喬認為，目前看來，倒閣並解散國會仍是解決僵局最好方向，其實倒閣的用意不是只有讓行政院長下台，而是多數黨爭取組閣權，若執政者仍不願讓多數黨組閣，那就倒閣到執政者願意為止，或執政者也能透過解散國會爭取多數，所以重點還是在民心，政黨有民意支持，根本不用怕倒閣或解散國會。

民進黨前立委林濁水表示，國會亂成一團、朝野互鬥一年多，最大的關鍵還是現行憲法是部「拼裝車」，三權分立制衡、五權平等和直接民權三種都有，且部分互為矛盾，若根本制度的矛盾不解決，未來三年的朝野互鬥還是會沒完沒了。

林濁水指出，朝野衝突源自於行政立法互動出現僵局時，沒一個解套機制。若在總統制國家，總統有否決權；內閣制、雙首長制同樣都有配套機制；我國憲法中卻沒有，只剩下孫中山的罷免至上主義，於是被朝野拿來鬥得沒完沒了。他建議，罷免至上的制度，這是全世界都沒有的，還是要從制度上好好檢討，才能化解僵局。