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賴總統：365天都兢兢業業 穩健步伐持續向前

中央社／ 台北18日電
賴清德總統接受網路節目「敏迪選讀」專訪。圖／總統府提供
賴清德總統接受網路節目「敏迪選讀」專訪。圖／總統府提供

總統賴清德就職將滿1週年，他今天透過臉書分享「這是我們的365天」就職1週年精華回顧影片。他說，每一天都兢兢業業、不敢懈怠，未來以紮實穩健的步伐，持續向前邁進。

賴總統20日將就職屆滿1週年，他今天在臉書分享1週年精華影片，從總統就職，到軍務改革、提升國軍薪資、加速國機國造與國艦國造、對抗中共滲透強化國安措施，以及首次出訪友邦拓展外交，並持續深化台美關係

總統說，新政府以拚經濟為優先，不因眼前的困難就失志，更應該把困難、挑戰當做機會，讓國家更強、更勇、更好。

總統在影片中談到總統府成立國家氣候變遷對策委員會、健康台灣委員會、全社會防衛韌性委員會3個委員會，希望凝聚政府與民間的力量，為國家、為世界提出更強而有力的解方。

總統指出，政府推動全民運動，要讓台灣成為運動強國，強化選手培育並開拓運動員多元職涯發展；教育也是政府的重點項目，包括，提高托育補助、零到6歲國家一起養2.0、投資下一代私立大專學雜費補助、青年百億海外圓夢基金計畫等。

總統說，回顧過去一年，充滿挑戰也充滿榮耀，「每一天，我都兢兢業業、不敢懈怠」；未來大家一起打拚，以紮實穩健的步伐，持續向前邁進。

台美關係 賴清德

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