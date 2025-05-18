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黃國昌：賴總統執政1年繳不出成績 希望好好反省

中央社／ 台中市18日電
黃國昌今天在台中市接受媒體聯訪說，賴總統於5月20日執政1週年，繳不出任何成績，希望賴總統利用執政滿週年時，好好沉澱、好好反省。聯合報系記者陳敬丰／攝影
黃國昌今天在台中市接受媒體聯訪說，賴總統於5月20日執政1週年，繳不出任何成績，希望賴總統利用執政滿週年時，好好沉澱、好好反省。聯合報系記者陳敬丰／攝影

民眾黨主席黃國昌今天在台中市接受媒體聯訪說，賴總統於5月20日執政1週年，繳不出任何成績，希望賴總統利用執政滿週年時，好好沉澱、好好反省，以台灣為念、以蒼生為念。

台灣民眾黨下午在南屯區水安宮舉辦活動，黃國昌出席受訪，媒體提問總統賴清德接受節目「敏迪選讀」專訪時「大小公司併購」說法，黃國昌表示，賴總統以公司併購比喻兩岸關係，非常、非常不恰當，面對北京對台灣文攻武嚇，總統應要團結人民，讓台灣變更強。

黃國昌指出，民進黨政府現在不斷撕裂社會、不斷在人民間製造衝突，賴總統於5月20日執政1週年，繳不出任何成績，希望賴總統利用執政滿週年時，好好沉澱、好好反省，能以台灣為念、以蒼生為念。

黃國昌也說，賴總統對大罷免可說左支右絀、敢做不敢當，大罷免明明就是民進黨發起，賴總統作為民主進步黨主席，卻沒勇氣承認，躲在所謂民團背後，想用民團當藉口，他以去年選輸（立委）的民進黨台中市議員江肇國為例，助理早開始發動大罷免，就是「選輸就翻桌」，希望讓民進黨重新掌控國會、一黨專政。

黃國昌表示，賴總統提到直接民權更是可笑，如果民進黨真的將人民當「頭家」，當在野黨希望重大政策交由人民公投、由所有台灣人民作主，民進黨立委為何全部反對，是不是民進黨說一套、做一套最典型示範，若賴總統真的將直接民權放心中，就請賴總統公開宣示核三廠是否延役交全體台灣人民公投決定。

民進黨 賴清德 黃國昌

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