阿北沒有挺錯人 民眾黨「退貨宣講」台中3名藍委上台力挺

民眾黨黨公職今天到台中市水安宮宣講「518退貨ㄌㄨㄚˋ！」強調要退貨總統賴清德；面臨罷免危機的台中市長盧秀燕子弟兵、台中市立委廖偉翔、黃健豪及羅廷瑋也到場發聲，力挺被押的民眾黨前主席柯文哲，在場柯粉說，阿北沒挺錯人，當初力挺這3名藍營新生代立委。

今天下午在水安宮的宣講，下半場下雨，支持者冒雨聽講，台中市副市長鄭照新也被邀請上台。

藍營立委廖偉翔上台致詞表示，今天這場宣講有很大意義，再二天520，他想想賴清德總統這一年做了什麼福國利民政績，但想很久都想不到，站一天一夜也想不到，只想到「空轉一年，鬥爭無限」，說好的拚經濟，面對美國關稅，總統卻說至少還有音樂，很諷刺。

廖偉翔說，世壯運說要團結一致，總統、副總統到行政院長都說沒空，後來知道輝達執行長黃仁勳要去，副總統才去，這就是政治算計；而去年底柯前主席阿北被押，他第一時間打電話問民眾黨台中市議員江和樹關心，他後來臉書寫，柯文哲今天遭遇，看到司法最陰暗一面 ，開始對在野大搜索，追殺，大羈押，大惡霸，廖偉翔說，你問我賴總統這一年來有何政績，只想到他拔了宜蘭縣長，新竹市長，搜了新竹縣府和宜蘭縣府，羈押柯文哲前主席和國民黨幹部，卻放了涉賄選爭議，性招待貪汙的陳宗彥等人。

他說政治惡鬥時，在野黨堅定站在一起為警消權益，修定棄保潛逃法，為了勞工心情站在一起，卻看到執政黨不斷用釋憲，抹黑在干擾改革，他今天請大家站出來投不同意罷免，守護在野黨立委，更是對賴政府投下最嚴厲不信任票，撥亂反正第一步，他和台下民眾一起喊「反惡霸，護民主」，「出來投，不同意」。

立委黃健豪表示，台灣民眾黨和國民黨街頭合作，國會合作，因為不合作無法對抗獨裁的執政黨，民進黨過去用本省和外省分化，現在用台派和中共同路人分化，民進黨執政永遠對內找敵人，分化團結，對外沒有辦法，最後中共同路人在總統府，外交部和民進黨中央黨部與國會辦公室，司法用20萬交保，柯前主席沒有任何證據卻在看守所待很久，這種司法不公，偏袒，一定要下架退貨賴總統。

黃健豪說，如果在野黨不團結，不站出來為人民發聲，台灣民主政治就會走到盡頭，大家至少還能投票，他說昨天偉大的賴總統不去世壯運，而是接受媒體專訪，他態度明確，只要立法院不聽話，就通過大罷免方式罷免掉，黃健豪說，如果立委不能監督政府，就不是民主團家，他要大家站出來投不同意罷免，要守護台灣民主，還有監督政府的權利，至少我們還有選票，現在不站出來以後站不出來，現在就是對賴總統投下不信任票。

立委羅廷瑋呼籲大家不畏風雨，黑暗來臨前更要團結一心，他想著要如何說服小草認同自己，就是拿出誠意，像熟悉的阿北直話直說，他因為阿北推薦而當選，他和藍委一起拜訪阿北，阿北第一句話就說，做你該做的事，該合作，對抗和競爭的時候就去做。

邏廷瑋說，阿北像朋友，老師，感受對方溫暖，他感謝阿北，在歷經國會改革，許多疑問和關懷，阿北曾電話中給他建議，8月29日深夜電話中，二人互相鼓勵，他對阿北說，現在的司法不值得相信，阿北還說他相信再怎麼亂，司法不會成為政黨工具，但9月1日，阿北的家被搜索，司法變成民進黨鏟除異己工具，這就是獨裁，類獨裁。