都在水安宮！白營宣講台中場 2個月前卓揆在此揮光劍

台灣民眾黨今天下午3時在台中水安宮舉辦「518退貨ㄌㄨㄚˋ」人民要當家宣講最終場，黨主席黃國昌親自率隊，表達對賴清德總統施政不滿。巧的是，行政院長卓榮泰3月率隊全台宣講，第一站就在水安宮，揮舞光劍道具怒批在野黨拖垮國家。

民眾黨今天下午3時到5時半在水安宮宣講，表示賴清德總統就職周年，民調不滿意度突破五成，政治充滿紛亂與鬥爭，民眾黨要號召公民朋友用行動表達不滿；除了黃國昌親自到場，民眾黨其他立委與國民黨立委羅廷瑋、廖偉翔、黃健豪都將登台。

卓榮泰3月15日也曾率隊到水安宮進行「人民是頭家」全台首場宣講，痛批在野黨刪凍預算、拖垮國家進步腳步，手持光劍揮舞、模仿黃國昌大喊「太離譜了」；罷藍委團體也在水安宮就地擺攤蒐集連署書，當天現場湧入上千人，人潮一直聚集到捷運站。

地方人士指出，水安宮與綠營關係較密切，除了卓揆宣講，民進黨一些活動也會選在此處，不過水安宮緊鄰捷運站，腹地不大，最多容納千人，無法作為大型造勢活動的場地；民眾黨今天宣講瞄準水安宮，說不上「直搗黃龍」，但也展現針鋒相對的氣勢。