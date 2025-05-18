快訊

新城老街幾乎沒人！花蓮端午連假住房率低於3成 旅宿業者分析原因

台鐵和仁至崇德間列車因大雨停駛 大水淹過橋面畫面曝光

中美貿易煙硝再起？陸對美歐日台共聚聚甲醛課反傾銷稅 對美最高74.9%

聽新聞
0:00 / 0:00

都在水安宮！白營宣講台中場 2個月前卓揆在此揮光劍

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
行政院長卓榮泰3月率隊到水安宮宣講，現場湧入上千人。圖／聯合報系資料照
行政院長卓榮泰3月率隊到水安宮宣講，現場湧入上千人。圖／聯合報系資料照

台灣民眾黨今天下午3時在台中水安宮舉辦「518退貨ㄌㄨㄚˋ」人民要當家宣講最終場，黨主席黃國昌親自率隊，表達對賴清德總統施政不滿。巧的是，行政院長卓榮泰3月率隊全台宣講，第一站就在水安宮，揮舞光劍道具怒批在野黨拖垮國家。

民眾黨今天下午3時到5時半在水安宮宣講，表示賴清德總統就職周年，民調不滿意度突破五成，政治充滿紛亂與鬥爭，民眾黨要號召公民朋友用行動表達不滿；除了黃國昌親自到場，民眾黨其他立委與國民黨立委羅廷瑋、廖偉翔、黃健豪都將登台。

卓榮泰3月15日也曾率隊到水安宮進行「人民是頭家」全台首場宣講，痛批在野黨刪凍預算、拖垮國家進步腳步，手持光劍揮舞、模仿黃國昌大喊「太離譜了」；罷藍委團體也在水安宮就地擺攤蒐集連署書，當天現場湧入上千人，人潮一直聚集到捷運站。

地方人士指出，水安宮與綠營關係較密切，除了卓揆宣講，民進黨一些活動也會選在此處，不過水安宮緊鄰捷運站，腹地不大，最多容納千人，無法作為大型造勢活動的場地；民眾黨今天宣講瞄準水安宮，說不上「直搗黃龍」，但也展現針鋒相對的氣勢。

水安宮位於南屯區文心路一段，旁邊就是中捷綠線水安宮站；根據廟史，水安宮主祀朱、李、池三府王爺，最初建於1897年，百年來香火鼎盛，經多次重建，目前廟宇建物是2000年竣工，耗資1億元。

行政院長卓榮泰3月在水安宮宣講，手持光劍，批在野黨亂刪預算、拖垮國家。圖／聯合報系資料照
行政院長卓榮泰3月在水安宮宣講，手持光劍，批在野黨亂刪預算、拖垮國家。圖／聯合報系資料照
民眾黨今天下午在台中水安宮宣講，2個月前卓揆也在此宣講，針鋒相對意味濃厚。圖／聯合報系資料照
民眾黨今天下午在台中水安宮宣講，2個月前卓揆也在此宣講，針鋒相對意味濃厚。圖／聯合報系資料照

台灣民眾黨 賴清德 黃國昌

延伸閱讀

賴總統稱罷免可促直接民權 黃國昌提3點嗆爆賴自我催眠

台中藥師公會理事長交接 盧秀燕讚2藍委：藥師守護神

黃國昌嗆林欽榮作證遭狠打臉 仇恨能蒙蔽理智泯滅良心

林月琴涉圖利遭指「吳春城翻版」 黃國昌：另種形式的汙辱

相關新聞

阿北沒有挺錯人 民眾黨「退貨宣講」台中3名藍委上台力挺

民眾黨黨公職今天到台中市水安宮宣講「518退貨ㄌㄨㄚˋ！」強調要退貨總統賴清德；面臨罷免危機的台中市長盧秀燕子弟兵、台中...

都在水安宮！白營宣講台中場 2個月前卓揆在此揮光劍

台灣民眾黨今天下午3時在台中水安宮舉辦「518退貨ㄌㄨㄚˋ」人民要當家宣講最終場，黨主席黃國昌親自率隊，表達對賴清德總統...

賴政府上任將滿周年 農民520立院前反對擴大對美採購

賴清德總統在周二就職將滿一周年，但因應美國對等關稅政策上，提出擴大對美採購以降低貿易逆差，其中包括農產品，此舉引來農民強...

賴總統稱罷免可促直接民權 黃國昌提3點嗆爆賴自我催眠

賴清德總統近日接受專訪談及，當人民可以接受罷免，直接民權會逐漸推展。民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天說，賴總統的獨白有三大...

賴清德回應520罷總統 朱立倫嗆眼中只1字：最詭異民主奇蹟

國民黨主席朱主席今天上午出席北市黨部在士林北投舉辦的政策說明會，對於在野提出520罷免總統，賴清德說尊重，「並表示當大家...

朝野關係惡化前所未有 藍批賴清德政府只會造謠

國會三黨不過半上路一年多，立法院進入「大罷免會期」，公民團體對30多席國民黨區域立委無差別式罷免，司法機關更陸續搜索全台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。