賴政府上任將滿周年 農民520立院前反對擴大對美採購

賴清德總統在周二就職將滿一周年，但因應美國對等關稅政策上，提出擴大對美採購以降低貿易逆差，其中包括農產品，此舉引來農民強烈不滿。許多農民將在5月20日於立法院前抗議，反對鴨霸美國川普把台灣當殖民地予取予求，更要求執政黨守護農民、守護消費者、守護台灣。

今年3月賴總統出席台美商會舉辦的謝年飯時提到，為了台美經濟的合作，宣布將對美擴大採購，包括工業產品、農產品及天然氣等。許多農民擔憂，擴大美國農產品進口將嚴重衝擊本地農民的權益。

農民林佳新表示，過去前輩一滴汗一滴血走上街頭，希望農民不要再被政府犧牲，時隔數十年，美國總統川普不只要台灣開放萊豬、萊牛，更強迫台灣要擴大進口美國農產品，還要調降農產品關稅，農民自此不只要看天吃飯，更要看政治人物臉色吃飯。

林佳新表示，希望執政者能聽見第一線農民的心聲，農民不只是陳抗，更是執政者最大的底氣，請勇敢告訴川普政府，台灣拒絕被當作美國殖民地，守護農民等於守護消費者，更是守護台灣。

5月20日上午10點，農民將聚集在立法院群賢樓外，提出三大訴求希望朝野共同捍衛，首先反對鴨霸美國川普把台灣當殖民地予取予求；其次，反對萊豬、基改食物進入校園，市售商品嚴格標示清楚；最後，守護本土農產品，拒絕繼續擴大零關稅進口美國農產品和稻米。

據了解，當天10點30分將由國民黨立委謝龍介、民眾黨立委張啓楷2名立委出面接受農民陳情書。