快訊

花蓮廂型車上午衝入知名早午餐店 10多人受傷

阿滴、HOOK成會考之神！社會科驚見這題組 考生膜拜：還好有看影片

誰殺了全國第一的桃園埤塘風景？安全與美學都輸掉

聽新聞
0:00 / 0:00

賴總統稱罷免可促直接民權 黃國昌提3點嗆爆賴自我催眠

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
賴清德就任將滿周年，圖為他在去年5月20日總統就職典禮上演說，發表未來願景。本報資料照片
賴清德就任將滿周年，圖為他在去年5月20日總統就職典禮上演說，發表未來願景。本報資料照片

賴清德總統近日接受專訪談及，當人民可以接受罷免，直接民權會逐漸推展。民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天說，賴總統的獨白有三大重點，分別為「通篇自相矛盾」、「以公謀私，試圖以大義包藏自己的權力私欲」及「言行不一，謊話連篇」，依然繼續沉溺在自我催眠的口號當中。

賴總統接受網路節目「敏迪選讀」專訪，針對如何化解國會僵局，他認為民主的問題，必然要用更大的民主來解決，兩個方式就是憲政體制與罷免。賴總統說明，當人民都可以接受罷免的時候，創制、複決，未來會成為日常，逐漸推展出直接民權，也是民主的深化。

黃國昌上午在臉書發文指出，看完賴總統近1小時的自打臉獨白，他本人感到完全不意外。首先是通篇自相矛盾，賴總統一下說2300萬人都是台灣的主人、不必分你我，一下又說台灣三黨只有民進黨的立場是守護台灣主權，「然而諷刺的是，這兩句話真的就在同一個段落裡。」

黃國昌再指，賴總統一下說中國與台灣溝通設定前提，「台灣必須放棄主權，因此溝通沒有進展責任在中國」；一下卻又說與在野黨溝通的前提，「我們必須全盤接受他與他所任命的大法官、行政院、監察院對憲法的解讀，因此溝通無法進展的責任應由在野黨承擔」。結論就是無論真心相信哪一段，賴總統與民進黨都沒有責任。

黃國昌說明，其次為以公謀私，試圖以大義包藏自己的權力私欲，談及國內社會民心對情勢的擔憂，賴總統講完「疑美論」後猶豫1秒，忍不住再加上「疑政府論」漸長，擔任總統的人應該解決國人面對局勢的焦慮，忍不住就要包裹民進黨政府所有作為的正當性，賴總統真正想傳遞的訊息就是「不能質疑政府、不能懷疑民進黨」。

黃國昌還說，賴總統提及台灣民主的發展，肯定大罷免的公民團體，忍不住包裹提到「直接民權」將成未來趨勢，然而真正可笑的是民進黨立委，最近在立法院阻擋將重大政策交付公民投票，「賴總統真的相信直接民權嗎？還是只相信配合自己想要的部分？」

黃國昌說，賴總統談及領導民進黨、面對黨內不同意見，直覺提到「利用」民進黨的理想，很可惜字幕只上了「用民進黨的理想領導民進黨」，以公謀私的權力私欲早已直接露餡，更不要提所謂民進黨的理想，早已跳票N次、面目全非，淹沒在權力的私欲漩渦當中。

黃國昌表示，最後則是言行不一、謊話連篇，賴總統一直提到「只要認同這塊土地，就是台灣的主人」，難道是忘記民進黨網軍肆虐橫行、非綠即共的恣意抹紅，以各種連發口號連發為影片作結，然而「清廉勤政愛鄉土」、「愛與和平非暴力」早已淪為笑柄，可悲的是聽不見人民怒吼、無視人民痛苦，依然繼續沉溺在自我催眠的口號當中。

催眠 大罷免 民進黨 賴清德 黃國昌

延伸閱讀

黃國昌嗆林欽榮作證遭狠打臉 仇恨能蒙蔽理智泯滅良心

林月琴涉圖利遭指「吳春城翻版」 黃國昌：另種形式的汙辱

核管法三讀通過！民進黨團疑「黑箱喬條文」 黃國昌嗆：只會潑屎潑糞

憲訴法說明會...大法官管國會自治 黃國昌：手伸那麼長令人無法理解！

相關新聞

賴政府上任將滿周年 農民520立院前反對擴大對美採購

賴清德總統在周二就職將滿一周年，但因應美國對等關稅政策上，提出擴大對美採購以降低貿易逆差，其中包括農產品，此舉引來農民強...

賴總統稱罷免可促直接民權 黃國昌提3點嗆爆賴自我催眠

賴清德總統近日接受專訪談及，當人民可以接受罷免，直接民權會逐漸推展。民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天說，賴總統的獨白有三大...

賴清德回應520罷總統 朱立倫嗆眼中只1字：最詭異民主奇蹟

國民黨主席朱主席今天上午出席北市黨部在士林北投舉辦的政策說明會，對於在野提出520罷免總統，賴清德說尊重，「並表示當大家...

朝野關係惡化前所未有 藍批賴清德政府只會造謠

國會三黨不過半上路一年多，立法院進入「大罷免會期」，公民團體對30多席國民黨區域立委無差別式罷免，司法機關更陸續搜索全台...

台積赴美惹「疑美論」 賴總統：會面對

賴清德總統就任一周年前夕接受敏迪選讀專訪，針對美國對等關稅，賴總統表示，除了跟美國談判，政治上「我們的確要去面對疑美論，...

就職一周年回顧專訪 賴總統最難忘接到「他」來電：很震驚

賴清德總統日前接受「敏迪選讀」Podcast專訪，並於今晚（17）上線。這是總統近日繼《財訊》、《日本經濟新聞》後的第3...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。