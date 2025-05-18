賴總統稱罷免可促直接民權 黃國昌提3點嗆爆賴自我催眠

賴清德總統近日接受專訪談及，當人民可以接受罷免，直接民權會逐漸推展。民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天說，賴總統的獨白有三大重點，分別為「通篇自相矛盾」、「以公謀私，試圖以大義包藏自己的權力私欲」及「言行不一，謊話連篇」，依然繼續沉溺在自我催眠的口號當中。

賴總統接受網路節目「敏迪選讀」專訪，針對如何化解國會僵局，他認為民主的問題，必然要用更大的民主來解決，兩個方式就是憲政體制與罷免。賴總統說明，當人民都可以接受罷免的時候，創制、複決，未來會成為日常，逐漸推展出直接民權，也是民主的深化。

黃國昌上午在臉書發文指出，看完賴總統近1小時的自打臉獨白，他本人感到完全不意外。首先是通篇自相矛盾，賴總統一下說2300萬人都是台灣的主人、不必分你我，一下又說台灣三黨只有民進黨的立場是守護台灣主權，「然而諷刺的是，這兩句話真的就在同一個段落裡。」

黃國昌再指，賴總統一下說中國與台灣溝通設定前提，「台灣必須放棄主權，因此溝通沒有進展責任在中國」；一下卻又說與在野黨溝通的前提，「我們必須全盤接受他與他所任命的大法官、行政院、監察院對憲法的解讀，因此溝通無法進展的責任應由在野黨承擔」。結論就是無論真心相信哪一段，賴總統與民進黨都沒有責任。

黃國昌說明，其次為以公謀私，試圖以大義包藏自己的權力私欲，談及國內社會民心對情勢的擔憂，賴總統講完「疑美論」後猶豫1秒，忍不住再加上「疑政府論」漸長，擔任總統的人應該解決國人面對局勢的焦慮，忍不住就要包裹民進黨政府所有作為的正當性，賴總統真正想傳遞的訊息就是「不能質疑政府、不能懷疑民進黨」。

黃國昌還說，賴總統提及台灣民主的發展，肯定大罷免的公民團體，忍不住包裹提到「直接民權」將成未來趨勢，然而真正可笑的是民進黨立委，最近在立法院阻擋將重大政策交付公民投票，「賴總統真的相信直接民權嗎？還是只相信配合自己想要的部分？」

黃國昌說，賴總統談及領導民進黨、面對黨內不同意見，直覺提到「利用」民進黨的理想，很可惜字幕只上了「用民進黨的理想領導民進黨」，以公謀私的權力私欲早已直接露餡，更不要提所謂民進黨的理想，早已跳票N次、面目全非，淹沒在權力的私欲漩渦當中。

黃國昌表示，最後則是言行不一、謊話連篇，賴總統一直提到「只要認同這塊土地，就是台灣的主人」，難道是忘記民進黨網軍肆虐橫行、非綠即共的恣意抹紅，以各種連發口號連發為影片作結，然而「清廉勤政愛鄉土」、「愛與和平非暴力」早已淪為笑柄，可悲的是聽不見人民怒吼、無視人民痛苦，依然繼續沉溺在自我催眠的口號當中。