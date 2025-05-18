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朝野關係惡化前所未有 藍批賴清德政府只會造謠

聯合報／ 記者／唐筱恬鄭媁
賴清德總統及行政院長卓榮泰（右）上任屆滿一周年，國民黨表示，總結賴清德的周年成績單，歸納出「三個沒有，一個不願意，還有一個只會。」沒有溝通的民主、沒有能力的政府、沒有公信力的司法，不願意接受監督的政府、還有一個只會造謠的政黨。圖／聯合報系資料照
賴清德總統及行政院長卓榮泰（右）上任屆滿一周年，國民黨表示，總結賴清德的周年成績單，歸納出「三個沒有，一個不願意，還有一個只會。」沒有溝通的民主、沒有能力的政府、沒有公信力的司法，不願意接受監督的政府、還有一個只會造謠的政黨。圖／聯合報系資料照

國會三黨不過半上路一年多，立法院進入「大罷免會期」，公民團體對30多席國民黨區域立委無差別式罷免，司法機關更陸續搜索全台國民黨各地地方黨部，朝野關係惡化前所未有，國民黨表示，總結賴清德的周年成績單，歸納出「三個沒有，一個不願意，還有一個只會。」沒有溝通的民主、沒有能力的政府、沒有公信力的司法，不願意接受監督的政府、還有一個只會造謠的政黨。

國民黨表示，過去一年，賴清德的執政就是對內鬥爭，對外無能，除了家暴，一事無成。賴清德第一年的執政，人民記住賴清德的印象，就是一個進化的獨裁者。把台灣民主推向專制的獨裁者。國民黨表示，賴清德對內打擊政敵，從黨內可能競爭對手，到在野黨無一倖免。從大惡罷到司法上的追殺，更是窮盡一切手段，排除異己；對外一事無成，兩岸兵兇戰危，對美全面投降，將台積電拱手讓人，卻換來關稅戰、匯率戰，甚至可預見的美債危機，台灣數十年奠定的經濟發展基業，岌岌可危。

在台南市議會開始監督賴清德已久的國民黨立委謝龍介分析，賴清德政治性格剛愎自用，雖被新潮流積極栽培，但在黨內也是孤鳥型人物。過去在擔任台南市市長時，就曾因不滿議長選舉結果，長達232天不進入市議會，當時就連民進黨議員陳朝來都痛批他「獨裁」，如今被網友認為是神預言。

謝龍介表示，賴清德個性「從不妥協、不道歉」，他想要逆轉國會生態，讓民進黨團總召柯建銘站在第一線搞大罷免，自己則躲在後面，因此最近才會否認民進黨發言人、新北市議員卓冠廷指他下軍令。

謝龍介認為，各界期盼朝野停止對抗、鬥爭，恐怕也是緣木求魚，關鍵在於賴清德好鬥、獨裁性格，無論大罷免最後誰輸誰贏？賴清德仍然會無所不用其極鬥爭在野黨，目的是要完成他台獨目標。

曾在前總統馬英九時期擔任過總統府副秘書長，國民黨立委羅智強分析，馬英九與賴清德政治性格簡直是天壤之別，馬英九對權力很節制，對媒體、在野黨都極為尊重，馬任內完全不可能發生大罷免、追殺民進黨部等事。

羅智強說，馬英九執政8年期間，當時民進黨團在國會也會抗爭、癱瘓議事等，馬英九當時就尊重各方聲音，讓立法院回到國會自主、議事攻防上，而不是像賴清德 一樣，一遇到不順遂，用司法追殺在野黨，目的就是要造成寒蟬效應，讓民眾對獨裁感到麻木，最後就是想徹底殲滅在野黨。

前監委仉桂美表示，去年大選後，整個政局的朝野關係愈來愈惡化，賴總統最大的問題是抓不準政治與司法的界線，他始終無法落實「服從多數、尊重少數」原則。民進黨政府不接受在野黨通過的國會改革法案，提出覆議失敗後應即接受，卻又聲請釋憲。

仉桂美說，如今憲法法庭還有5案在排隊，大法官也是第二次提名，當司法解決不了，又發動大罷免，搞得朝野劍拔弩張、激化不同意見，對社會安定非常不好；她認為賴政府唯有謹守權力分立的界線，台灣才有希望。

國民黨 大罷免 民進黨 謝龍介 賴清德

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