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台積赴美惹「疑美論」 賴總統：會面對

聯合報／ 記者周佑政／台北報導
520前夕賴清德總統接受網路節目「敏迪選讀」專訪。圖／總統府提供
520前夕賴清德總統接受網路節目「敏迪選讀」專訪。圖／總統府提供

賴清德總統就任一周年前夕接受敏迪選讀專訪，針對美國對等關稅，賴總統表示，除了跟美國談判，政治上「我們的確要去面對疑美論，或是疑政府論，這個我們要去解決」。但賴總統強調，美國總統川普上任後，對台政策其實沒有改變，而且持續在加強。

主持人詢問，對於越來越多（半導體）台廠考慮赴美設廠，會讓台灣民眾會有一定的疑美情緒，如何降低這個疑美情緒？賴總統說，美國對等關稅的提出，有它本身國家的困難，美國不是只對台灣，美國、日本，甚至歐盟也是，在這種狀況之下，我們要面對的，除了好好跟美國談判以外，在政治上，「我們的確要去面對疑美論，或是疑政府論，這個我們要去解決」。

被問及九十天寬限期後，若美方仍對我課徵百分之十以上關稅如何應對，賴總統說，談判的目的就是要避免這種情況，「這個一定要有信心」。台美關係持續深化，並未因川普上任停止，川普固然對美國前總統拜登有諸多批評，但在對台政策上面，其實是沒有改變，而且持續在加強。

朝野持續為大罷免角力，賴總統說，前總統馬英九也曾公開肯定罷免權。這次的公民運動，就是由間接民主、代議士制度，往直接民權來走，這也是民主的深化。

尊重藍營發動罷免總統

國民黨發動五二○罷免總統，賴總統說，在野黨要罷免總統，這必須要尊重，同樣的如果公民團體要罷免立法委員，相關政黨也必須要尊重。

賴清德

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