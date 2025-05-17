從兩岸關係談到立法院亂象 賴總統幽默模仿王金平

賴清德總統就任即將滿週年，國內外各媒體專訪不斷，其中也包含Podcast《敏迪選讀》。主持人敏迪聚焦外交、兩岸，以及國內政治三大主軸，與賴清德暢談這一年多來的施政心得。對於國人關心的兩岸關係，賴清德總統再提「和平四大支柱」，強調，只要中國願對等、尊嚴，台灣可與中國交流合作，以對話取代對抗，創造兩岸的和平共榮。

對於兩岸關係，總統表示，中國把併吞台灣作為民族偉大復興，中國始終沒有放棄武力犯台，但更重要的是，在併吞台灣的中國國家政策後面，「其實是想要跨進西太平洋，然後跟美國一較長短，也想要改變國際以規則為基礎的世界秩序，這個才是他真正的目標」。賴總統再次點出中國是以民族主義之名行威權擴張之實。

雖然中國對台文攻武嚇日漸增強，「但是我提供一個客觀的事實讓聽眾朋友參考」，總統細數，其一是台灣股市從8千多點漲到2萬多點，股市表現非常亮眼；其二台灣經濟成長率從去年4.59%到今年第一季高達5.37%，雖然其中也受到川普總統對等關稅政策的影響，但也代表了外資對台灣的信心。

另外，總統也提到，「包括美國總統、G7的領袖會議或者是G20的領袖會議，其實他們都不約而同地、不斷地強調台海的和平穩定，是世界安全跟繁榮的必要元素。」凸顯台海的問題不是台灣與中國的問題，是全世界的問題，同時喊話中國「一定要去思考」，多年來對台灣採取的文攻武嚇策略，美國從將中國當成夥伴，後來則視為美國最大的挑戰及威脅，「真的是中國想要的嗎？」。總統並以中國是大公司、台灣是小公司為例指出，對等尊嚴的交流沒有問題，但「應該要正視中華民國存在的事實」，幽默稱「固然是好朋友，但應該也有一些原則在」。

面對目前的國會朝野僵局與大罷免，擔任過立法院黨團幹事長的總統直指，在野黨第一個會期就利用修改「立法委員職權行使法」，經過憲法法庭判決確定，該法侵犯總統、行政院、司法院、監察院的權力。賴總統也感嘆，立法院第二會期並沒有因為上會期被憲法法庭宣告違憲而有所調整，反而變本加厲，如修改「財劃法」、讓軍公教年金改革再走回頭路。

賴總統以他待過立法院的經驗為例，陳水扁前總統時期，當時民進黨也是朝小野大，但當國民黨推行可能侵犯行政權的相關法案時，時任立法院長王金平在朝野協商時就會進行處理。賴總統現場更神來一筆模仿王金平院長口吻：「你這個要改建議啦，否則你這個侵犯到行政權⋯⋯好，這個敏迪委員的提案，我們就改建議案。」

「案子太多了，都違憲，那自然而然就會引起公民力量的出發。」事實上，早在今年於總統府召開五院國政會商，談及大罷免議題時，賴總統就曾以「菩薩畏因，眾生畏果」回應，直指罷免是公民團體所發動，沒有人有辦法主導，也沒有人有辦法阻止，若要停止大罷免，勢必需要解決「因」。

賴總統認為，公民力量是很可貴的，「這一次的公民運動，已經代表台灣的民主政治更往前了一步」。被問及在野黨提出520後要罷免總統，賴總統也坦然回應「這是立法委員所擁有的憲政權力，我身為總統，就是尊重」。

總統強調，他是全民的總統，「我的責任也要照顧沒有投給我的人」。對於4月26日走上街頭的民眾，賴總統也再次表達立場，「他們是國家的主人」即便意見不同，政府一定會尊重、也會保護他們走上街頭的權利。也盼無論意見如何不同，都要一起保護民主、尊重法治，同時喊話朝野，其一是「應該有一個共同信念，不分政黨、不論何人，只要違法都要支持檢調單位來依法偵辦」，其二是「尊重公民的權利，坦然面對，不必去刻意貼公民罷免運動的標籤」。