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美國會對台灣課徵多少關稅？賴總統坦言：談判有別於過往

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
賴清德總統。圖／聯合報系資料照片
賴清德總統。圖／聯合報系資料照片

7月初即將是川普總統給的90天寬限期跟到期日，究竟美國政府會對台灣課徵多少關稅？賴總統17日接受專訪時表示，「我們有決心為國家爭取最好的情況」。

總統賴清德即將上任一周年，近日他接受Youtuber「敏迪選讀」專訪，節目今日晚間播出。

賴總統表示，如果關稅高的話，對台灣的經濟影響很大，這個也不利印太區域的和平穩定。因為美國，包括川普總統，甚至他們的內閣，都不斷的強調，印太區域的重要性，台灣是在印太的第一島鏈，所以台灣的角色是非常重要。

賴總統坦言，32%對台灣的衝擊很大，不僅僅影響台灣的經濟、產業，也會影響社會的安定，甚至未來國家的發展。賴總統還透露，所以政府第一時間就擬定了，不採取貿易的對抗，希望透過談判、協商的方式，來取得合理的關稅，甚至於有機會的話，也願意從零關稅開始談起，來建立台美雙邊貿易的協定。

賴總統還指出，這次的談判有別於過往。就是說，面對對方的時候，政府要守住什麼樣的底線，但這是一個比較負面的觀點。「我們希望是一加一大於二，創造出更多的共同利益出來，在這個共同利益之下，大家來合作」。

賴總統表示，我們希望，站穩國家利益為根本，然後從深化雙邊貿易、創造雙贏的局面為出發點。在這種狀況之下，他認為把餅做大、把利益做大，才有辦法解決雙邊的要求。也就是說，政府會守住國家的利益，也會守住產業發展的空間，不會犧牲任何一個產業。行行出狀元。而且，每一個產業都形成一個生態鏈。當犧牲某一個產業的時候，另外的這個產業，恐怕沒有辦法，像過往一樣順利的運轉。所以這個部分，政府是非常注意的。

賴總統還提到，除了好好跟美國談判以外，在政治上，的確要去面對疑美論，或是疑政府論，這個要去解決。對此，賴總統也強調，美國跟台灣長期以來，就是非常堅定的夥伴，這個是毋庸置疑的，而且台美關係的持續深化，並沒有因為川普上來之後而停止，反而持續在進行，固然他對拜登總統有諸多的批評，但是在對台政策上面，其實是沒有改變，而且持續在加強。

賴總統並強調，政府一定會好好來進行談判，爭取對國家最好的一個情況、一個結果。

川普 美國 關稅

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