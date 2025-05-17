就職一周年回顧專訪 賴總統最難忘接到「他」來電：很震驚

賴清德總統日前接受「敏迪選讀」Podcast專訪，並於今晚（17）上線。這是總統近日繼《財訊》、《日本經濟新聞》後的第3場專訪，討論話題從白沙屯媽祖到美國總統川普發起的關稅戰、兩岸關係、大罷免等議題，用輕鬆生動的方式，展現總統與年輕世代與社群網友互動的企圖心。

專訪從最近剛結束的白沙屯媽祖進香談起，總統表示他是從醫師的角度來看，認為參加的人大概都可以得到身心靈的健康。只是自己擔任總統後，因為維安的因素，只能走一小段。對於就任至今，總統表示每天的印象都很深刻，硬要說的話是去年9月10日晚上，首次接到國防部長顧立雄通知有飛官在新竹外海出事，「第一次接到國防部長跟我講有空軍的飛官出事，這跟以往我們從媒體上看到的那種感覺不一樣」、「對我來講，是很震驚的」。賴總統表示，當時飛官生死未明，他第一時間指示要盡全力搶救外，「我後來就開始在為這個飛官祈禱」，盼飛官能夠平安無事。賴總統也有感而發，「飛官其實真的非常辛苦」，戰時必須保家衛國、平常演練也有生命危險，作為三軍統帥，賴總統更有體會，要全力支持國軍，也要更堅定地往和平的方向走去。

台美關係議題中，面對各種犀利提問，賴總統直球對決。在川普總統宣布對等關稅後，賴總統表示「相信全世界都大感意外」，坦言「沒有辦法真正反映兩國之間的貿易情況」。回顧對等關稅政策宣布當天，府院隨即定調「嚴正強力交涉」立場，並於當日上午羅列三大不合理處，不難看出賴總統第一時間即錨定立場。「但他這個公式，是用在全世界」總統表示，因此第一時間就擬定了「不採取貿易的對抗，希望透過談判、協商的方式，取得合理的關稅」，甚至有機會，要從零關稅開始談起，更是賴總統「化危機為轉機」的核心理念。

賴總統也分享，從川普總統宣布對等關稅政策，到給予90天緩衝期間，政府如何因應。事實上，從川普總統當選之後，賴總統就指示國安與行政團隊密切掌握川普內閣團隊對於各項政策的相關發言與潛在方向，就對等關稅政策，台灣也迅速提出五大因應對策，對外包括解決出口管制、洗產地等問題，並在此基礎上深化台美雙邊貿易；對內行政院也馬上提出支持政策。

現行台美關稅談判已進入深水區，是否有讓利分寸或紅線？賴總統認為，「守著什麼樣的底線，是一個比較負面的觀點」，政府更著重在如何「一加一大於二」，創造更多的共同利益。「我認為把餅做大、把利益做大，才有辦法解決雙邊的要求」。對於外界擔憂是否會有產業被犧牲，總統則強調，政府不僅要守住國家的利益，也要守住產業發展的空間，因此「不會犧牲任何一個產業」。至於會不會有紅線，賴總統則幽默說「你的節目太紅了，不能夠在這個地方講」，主持人敏迪也認同「談判的一些籌碼要先藏起來」。

對於台美關係與疑美情緒，賴總統則點出，美國提出對等關稅政策，有其國家需求，國家方向上，「我們要面對的，好好跟美國談判」，但在政治上，「我們的確要去面對疑美論、甚至是疑政府論」。他也重申，美國跟台灣長期以來堅定的夥伴情誼是無庸置疑的，美國對台政策其實並沒有改變。現場主持人也追問並表達對於談判一定要有信心，「我們有決心為國家爭取最好的情況」。對於90天寬限期後的談判階段性成果，賴總統則表示，關稅高不僅對台灣經濟影響大，也不利印太區域的和平穩定，台灣位於印太的第一島鏈，「台灣的角色是非常重要的」，在此基礎上，「我們有決心為國家爭取最好的情況」。