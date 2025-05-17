總統：工作未打4折 能上街頭證明沒有獨裁者

總統賴清德今天表示，他的責任是做百分之百的工作，也要照顧沒有投票給他的6成選民，並沒有在工作上打4折；他想向426上凱道的民眾說，民主制度不可能有獨裁者，能走上街頭，就是用行動證明沒有獨裁者。

總統日前接受網路節目「敏迪選讀」專訪，今天播出訪談內容。主持人詢問，有6成台灣民眾沒有投給賴總統，以及對於4月有民眾走上凱道表達對國政的焦慮跟不滿的看法。

總統指出，他的責任是做百分之百的工作，也要照顧沒有投票給他的人，並沒有在工作上打4折、也沒有只服務少數的人；而他的確是有些話，想要對426走上街頭的這些民眾說明。

總統表示，首先，這些民眾都是國家主人，意見雖不同、但有權利上街頭，政府一定尊重，且會保護上街頭的權利；但是他想講的是，要一起珍惜得來不易的民主，因為從戒嚴走到成為亞洲民主燈塔，這是有許多台灣人民犧牲奉獻與共同努力，才有今天的結果。

總統強調，民主制度下是不可能有獨裁者，能夠走上街頭，就是用行動證明沒有獨裁者；民主的真諦是法治，沒有法治、民主就無法保障。

總統提到，朝野都應該有共同信念，就是不分政黨、不論何人，只要違法都要支持檢調單位依法偵辦、毋枉毋縱，若是上綱到說是政治迫害，並因此走上街頭，「這對民主是一個傷害」。

此外，要共同深化民主。總統談及，人民有選舉、罷免、創制、複決的權利，公民運動沒有人可主導，要坦然面對並尊重公民的權利，不必去貼公民罷免運動的標籤，也不要形塑是執政黨策劃。

對於反對者因反對施政恐被貼標籤，總統解釋，人民有權利表達訴求，甚至批判政府的不當。為因應美國總統川普的對等關稅，他跟行政院長卓榮泰已辦了近20場座談會，傾聽人民聲音；沒有所謂批判政府就會被貼標籤，政府沒必要、也沒有能力去貼標籤。

至於理想中的台灣，總統回應，他擔任台南市長時曾擘劃一個願景，就是台灣作家葉石濤所說，「台南是一個適宜作夢、幹活、戀愛、結婚，悠然過日子的好地方」。而擔任總統後，他希望不僅台南，每一個城市都是，並要達到這個目標。

總統指出，他的第一個願景就是民主和平，第二就是創新繁榮，第三是公義永續，並持續往這個方向邁進。

此外，節目一開始，總統先恭喜敏迪登記結婚，並說婚姻的美妙，就是要自己去體會的。對於白沙屯媽祖進香活動，總統也分享，每一次看媽祖進香有那麼多人都很感動。從醫師角度看，參加的人可得到身心靈健康，替家人祈福是一種感情之旅。