總統：當人民可接受罷免 直接民權會逐漸推展

總統賴清德今天對如何化解國會僵局表示，民主的問題，必然要用更大的民主來解決，有兩個方式，就是憲政體制與罷免。總統說明，當人民都可以接受罷免的時候，創制、複決，未來會成為日常，逐漸推展出直接民權，也是民主的深化。

賴總統日前接受網路節目「敏迪選讀」專訪，今天播出訪談內容，主持人詢問如何化解國會僵局，目前是否只有大罷免、或有何策略可以打破僵局。

總統回應，民主的問題，必然要用更大的民主來解決。有兩個方式，就是憲政體制，因為台灣是民主國家，永遠堅持民主憲政體制，立法院的法律有無侵犯其他單位的權力，可以由司法院憲法法庭來裁判。

總統舉例，前立法院長王金平主持朝野協商時有一個分際，若侵犯行政權，會建議立委修正提案，但現在差不多失去這個環節，所以案子違憲多了，自然而然會引發公民力量。

總統說明，當初前總統馬英九也曾公開肯定罷免權，這一次的公民運動，已經代表台灣的民主政治更往前進了一步，就是由間接民主、代議士制度，走向直接民權。當人民都可以接受罷免，創制、複決，未來也會成為日常，逐推展直接民權，也是民主的深化。

對於在野黨擬發動罷免總統，賴總統認為，這是立法委員所擁有的憲政權力，必須尊重。罷免總統的提案，須立法院2/3立委通過後，再經由公民投票，這是屬於憲政體制，身為總統，就是尊重。

對於接下來任期內是否增加跨黨派溝通，總統表示，不是沒有協商，是因為政黨立場，讓法制面的協商根本沒辦法充分發揮。

總統解釋，前總統蔡英文卸任前希望幫朝野建立一個溝通平台，邀請國民黨主席朱立倫與民眾黨前主席柯文哲，但朱立倫並未赴約，柯文哲有來，可是也沒有得到好的結果；他上任後也做了一些努力，希望跟在野黨能有接觸溝通機會，但都不得要領，並沒有辦法實行。

總統認為，目前朝野僵局倒不是因為溝通問題，溝通只是一個手段，還要政黨同意，才有辦法再溝通，當然必須尊重在野的立場。

此外，總統表示，民進黨是民主政黨，不是一言堂，意見不一樣是很正常的，這是民進黨文化。民進黨的內部文化是「對內競爭、對外團結」，所有不同的意見都可以在中常會平台討論。