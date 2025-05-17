不滿施政就不愛台灣？ 賴總統：批判政府不會被貼標籤

520前夕賴清德總統接受網路節目「敏迪選讀」專訪，被問及有人認為，現在只要表達不滿或反對政府施政就會被貼上不愛台灣的標籤，賴總統表示，政府傾聽人民的聲音，這是施政的必要，這是很正常的事情，所以並沒有所謂說批判政府就會被貼標籤。

主持人詢問，有六成的台灣民眾在去年大選時沒有投給賴總統。上個月，有一群台灣人走到了凱道，來反對賴總統的施政、表達焦慮跟不滿。「如果可以跟這群人對話，您會對他們說什麼？」

賴總統說，他的確是有一些話想要對426走上街頭的這些民眾。第一，他們是國家的主人，雖然意見不同，他們的確有權利走上街頭，政府一定會尊重，而且也會保護他們走上街頭的權利，但我們要一起珍惜民主、珍惜民主，民主得來不易，因為從戒嚴走到今天的民主、亞洲的民主燈塔，這有多少人犧牲奉獻。

賴總統表示，在民主的制度下是不可能有獨裁者，能夠走上街頭不是用行動了證明沒有獨裁者？另外，他也非常期待要共同保護民主，因為民主的真諦是法治，沒有法治，民主就無法保障，所以我們要尊重法治。

賴總統說，所以不管民進黨內任何人，朝野都應該有一個共同信念，不分政黨、不論何人，只要違法都要支持檢調單位來依法偵辦、毋枉毋縱，這是應該要的態度，否則因為司法案件，甚至這些司法案件當事人都承認，結果你把他上綱到說是政治迫害，因此而走上街頭，這對民主是一個傷害。

賴總統表示，人民有他的權利表達訴求，甚至對政府的要求、批判政府的不當，這個都很自然。另外，他現在也正在進行跟民眾的溝通，因應美國總統川普的對等關稅，他跟行政院長卓榮泰已辦了近20場的座談會，政府傾聽人民的聲音，是施政的必要，這是很正常的事情，「所以並沒有所謂說，批判政府就會被貼標籤，沒有」。

賴總統說，政府沒有必要也沒有能力去貼標籤，因為還得要社會的認同才有辦法，公民團體走上街頭，一定有其主張跟客觀的事實，如果針對執政黨，好比在野黨要罷免總統，這必須要尊重；同樣的，如果公民團體要罷免立法委員，相關的政黨也必須要尊重。