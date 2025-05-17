國民黨發動520罷免總統 賴清德：我必須尊重

520前夕賴清德總統接受網路節目「敏迪選讀」專訪，對於大罷免與朝野溝通議題，賴總統表示，罷免是憲法賦給人民的權利，當初前總統馬英九前也曾經公開肯定罷免權。至於在野黨提出520要罷免總統，賴總統說，這是透過政黨程序、立法委員所擁有的憲政權力，「這我必須尊重」。

對於大罷免，賴總統表示，公民力量是很可貴的，他們用的是憲法賦給公民的權利，除了選舉，還有罷免，還有創制、複決，這是憲法賦給人民的權利。「當初馬英九前總統也曾經公開肯定罷免權」。

賴總統說，像這一次的公民運動，已經代表台灣的民主政治更往前進了一步，就是由間接民主、代議士制度，會往直接民權來走。當罷免大家都可以接受的時候，創制、複決，未來也會成為日常，會成為直接民權，會漸漸、漸漸推展出來，這也是民主的深化。

對於就任一年來朝野與行政立法僵局，賴總統說，在野黨在第一個會期就修改「立法委員職權行使法」，經過憲法法庭的判決，既侵犯了總統的權力、行政院的行政權，還有監察院的監察權，也侵犯了司法院的司法權。

賴總統表示，所以老百姓就會看得更清楚，「你怎麼透過修改一個法律，你侵犯了總統跟三個院的權力，這不行」。即便陳水扁當總統的時候，朝小野大，國民黨也知道這不行，這是侵犯行政權。

至於如何解決，賴總統重申「民主的問題，必然是要用更大的民主來解決」。台灣是民主國家，永遠堅持民主憲政體制，有司法院憲法法庭可以來裁判，立法院的這些法律有沒有侵犯其他單位的權力，這個是可以解決的。立法院太多通過的法案都涉及違憲。

主持人詢問，接下來是否再增加跨黨派的溝通效率？賴總統說，溝通不嫌多，制度性或法制性的溝通，就是立法院朝野黨團協商。但賴總統也說，國民黨跟民眾黨在國會占多數，有其政治期程要去推動，並不是沒有協商，法制面的協商根本沒有辦法充分發揮出來，他認為是因為政黨的立場。

賴總統也提及，前總統蔡英文卸任前就有注意到朝小野大，她希望能夠幫朝野建立一個溝通的平台，所以邀請國民黨主席朱立倫與時任民眾黨主席柯文哲。可是朱立倫並沒有赴約，因為他有他的考量，柯文哲有去，但也沒有得到好的結果。

賴總統說，他上任之後也做了一些努力，希望跟在野黨能夠有接觸溝通的機會，但都不得要領，並沒有辦法實行。他認為，目前朝野的僵局倒不是因為溝通的問題，因為溝通只是一個手段，「你還要得政黨他的立場願意溝通，你才有辦法再溝通」。